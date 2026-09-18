Dawna papiernia w Bydgoszczy zmieni się nie do poznania. Wiemy, co tam powstanie

Dawna papiernia przez lata była ważnym elementem przemysłowego krajobrazu tej części Bydgoszczy. Teraz poprzemysłowy teren ma zostać przekształcony w osiedle nazwane „Papiernia nad Brdą”. Nazwa ma nawiązywać do historii tego miejsca.

Planowana zabudowa ma obejmować budynki wielorodzinne z mieszkaniami o różnych metrażach. Część lokali na najniższych kondygnacjach będzie mogła mieć prywatne ogródki, a mieszkania na wyższych piętrach mają oferować widok na Brdę i otaczającą ją zieleń. W projekcie przewidziano również hale garażowe oraz przestrzenie pomiędzy budynkami.

Istotnym elementem ma być samo otoczenie. Zgodnie z założeniami zagospodarowania terenu powstaną ogólnodostępne ciągi piesze i rowerowe, a dużą część przestrzeni mają stanowić tereny zielone. Zachowany zostanie także istniejący nasyp ziemny. Odpowiednie rozmieszczenie budynków ma pozwolić na stworzenie otwarć widokowych w kierunku rzeki.

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Inwestycja będzie realizowana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja”. Przewiduje on zabudowę wielorodzinną oraz możliwość lokalizacji usług w parterach budynków.

Jak zapowiada inwestor - firma GRANIT, zanim teren będzie mógł zostać zagospodarowany, przeprowadzono tam prace porządkowe. Obszar przez lata w dużej części pozostawał niewykorzystany i wymagał przygotowania do nowej funkcji.

„Papiernia nad Brdą” ma być realizowana etapami. To oznacza, że w kolejnych latach industrialny teren nad rzeką będzie stopniowo zmieniał swoje oblicze. Dawne miejsce związane z bydgoskim przemysłem ma stać się nową częścią mieszkaniową Czyżkówka.

Papiernia nad Brdą będzie pierwszą inwestycją mieszkaniową GRANIT S.A. w Bydgoszczy.