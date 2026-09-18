Strzelanina w szkole, trzy ofiary! Ogień otworzył 16-latek

Strzelanina w szkole na Filipinach. Nie żyją uczniowie, sprawcą był 16-latek

Krwawa strzelanina w szkole! Do tragedii doszło w piątek po godz. 13 czasu lokalnego w szkole średniej w mieście Banga w prowincji Cotabato Południowe. O szczegółach tragedii poinformował burmistrz Albert Palenicia.

Według przekazanych przez niego informacji zginęły co najmniej trzy osoby. Jedną z nich jest 16-letni napastnik. Osiem kolejnych osób zostało rannych, a stan czterech z nich lekarze określają jako krytyczny.

Po ataku władze zdecydowały o natychmiastowym zawieszeniu zajęć we wszystkich szkołach na terenie gminy.

Napastnik miał zostać zwerbowany przez internet. 16-latek też nie żyje

Śledczy sprawdzają teraz, co doprowadziło do tragedii. Gubernator prowincji Reynaldo Tamayo Jr. przekazał stacji ABS-CBN News, że według wstępnych ustaleń 16-latek „został zwerbowany do internetowej grupy zajmującej się popełnianiem zbrodni w prawdziwym świecie”. Szczegóły działalności tej grupy nie zostały na razie podane.

To już trzecia strzelanina w filipińskiej szkole od czerwca. W sierpniu w mieście Zamboanga uczeń zastrzelił kolegę, a następnie odebrał sobie życie. W czerwcu w liceum w Tacloban zginęło trzech uczniów, a około 20 osób zostało rannych.

Po tych wydarzeniach filipińskie Ministerstwo Edukacji rozpoczęło przygotowania szkół na podobne sytuacje. Zaledwie dwa tygodnie przed najnowszym atakiem w całym kraju przeprowadzono specjalne ćwiczenia dla uczniów. Filipiny mają surowe przepisy dotyczące legalnego posiadania broni, jednak poważnym problemem pozostaje broń znajdująca się w nielegalnym obiegu.

Sonda Czy kiedykolwiek ktoś mierzył do Ciebie z broni? Tak Nie

Ich nazwiska zna każdy. A pamiętasz ich imiona? Pytanie 1 z 12 Jak ma na imię noblistka Szymborska? Mirosława Sławomira Wisława Następne pytanie