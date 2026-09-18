Wiceprezydentka przyszła do pracy i zastała pobojowisko. Sufit runął na biurko

Groźny wypadek w gabinecie wiceprezydent

Niebezpieczny incydent wydarzył się w zabytkowym ratuszu w Ostrołęce na Mazowszu. O sprawie poinformowały władze miasta, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia zniszczonego gabinetu. Na fotografiach widać gruz zalegający na meblach i podłodze oraz dużą wyrwę w suficie. Część tynku i elementów stropu spadła bezpośrednio na wyposażenie pomieszczenia. Gdyby do zdarzenia doszło w godzinach pracy, na głowę wiceprezydent runął spory fragment sufitu.

„Poza godzinami pracy urzędu doszło do oberwania znacznego fragmentu sufitu. Część tynku i elementów stropu spadła bezpośrednio na meble i wyposażenie gabinetu. Na szczęście zdarzyło się to w czasie, kiedy nikogo nie było w pomieszczeniu i nikt nie ucierpiał” - przekazało Miasto Ostrołęka we wpisie na platformie Facebook.

Pomieszczenie zostało wyłączone z użytkowania, oczyszczone z gruzu i przygotowane do wykonania koniecznych napraw. Usuwanie uszkodzeń już się rozpoczęło.

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Kontrolują pozostałe pomieszczenia

Upadek fragmentu sufitu postawił na nogi pracowników odpowiedzialnych za stan techniczny budynku. Rozpoczęto sprawdzanie pozostałych części ratusza, aby ustalić, czy podobne zagrożenie może występować również w innych pokojach, na korytarzach albo w miejscach obsługi mieszkańców.

„To zdarzenie traktujemy bardzo poważnie. Niezwłocznie przystąpiono do oczyszczenia pokoju i naprawy uszkodzeń. Sprawdzamy również, czy w innych częściach budynku nie występuje podobne zagrożenie. Najważniejsze jest teraz bezpieczeństwo pracowników oraz mieszkańców korzystających z urzędu” - zapewniły władze miasta.

Ratusz od lat czeka na gruntowny remont

Władze Ostrołęki przyznają, że stan budynku od dawna wymaga poważnej interwencji. Przez wiele lat ratusz nie przeszedł kompleksowej modernizacji, a prowadzone działania ograniczały się głównie do napraw bieżących.

„Jednocześnie ta sytuacja bardzo wyraźnie pokazuje problem, o którym mówimy od dłuższego czasu. Ostrołęcki ratusz wymaga kompleksowego remontu. Budynek od wielu lat nie był gruntownie modernizowany. Wykonywano oczywiście niezbędne naprawy bieżące, ale w przypadku obiektu w takim wieku i złym stanie technicznym nie można w nieskończoność ograniczać się do doraźnego usuwania kolejnych problemów” - czytamy w komunikacie miasta.

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Nie podano jeszcze bezpośredniej przyczyny oderwania się sufitu. Do jej ustalenia potrzebna będzie ocena techniczna. Nie można więc na obecnym etapie przesądzać, czy do zdarzenia doprowadził wiek materiałów, zawilgocenie, stan konstrukcji czy inne czynniki.

Umowa na remont już podpisana

Miasto zapewnia, że przygotowania do gruntownej modernizacji ratusza rozpoczęły się jeszcze przed niebezpiecznym incydentem. Samorząd miał pozyskać środki zewnętrzne i podpisać umowę dotyczącą inwestycji. Prace mają się rozpocząć w 2027 roku. Ich szczegółowy harmonogram nie został jednak przedstawiony.

Remont nie będzie prostym przedsięwzięciem. Ratusz jest obiektem zabytkowym, dlatego konieczne będzie uzgodnienie zakresu robót z odpowiednimi służbami konserwatorskimi. Prace muszą poprawić bezpieczeństwo i stan techniczny budynku, a jednocześnie zachować jego historyczny charakter.

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Na czas modernizacji konieczne będzie także przeniesienie przynajmniej części urzędu do innej lokalizacji. Władze miasta nie przedstawiły jeszcze szczegółów dotyczących tymczasowej siedziby ani organizacji obsługi mieszkańców.