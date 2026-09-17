Drogowcy na cały weekend całkowicie zamkną popularną ulicę w Warszawie

Redakcja se.pl
2026-09-17 12:50

Szykują się duże utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej w Warszawie. Już w najbliższy weekend drogowcy rozpoczną zapowiadane prace na ulicy Szwoleżerów. Na popularnej stołecznej drodze pojawi się zupełnie nowy asfalt, a sama trasa zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Weekendowa wymiana nawierzchni to jednak nie wszystko, ponieważ metamorfozę przejdą również okoliczne chodniki oraz przejście dla pieszych.

Pusta ulica Szwoleżerów w trakcie remontu chodników i jezdni. O utrudnieniach w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Weekendowy remont i nowa nawierzchnia

Prace na ulicy Szwoleżerów rozpoczną się w piątek, 18 września, o godzinie 22.00. Nowym, równym asfaltem kierowcy pojadą już w poniedziałek, 21 września, od godziny 6.00. Drogowcy skupią się na fragmencie drogi położonym między Czerniakowską a Myśliwiecką. Poza ułożeniem nowej nawierzchni, w planach jest także wymiana zużytych chodników. Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych znajdującym się przy ulicy 29 Listopada.

Zamknięta ulica i objazdy dla kierowców

Kierowcy planujący podróż w tej części Mokotowa muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Całkowite zamknięcie remontowanego odcinka wymusi korzystanie z tras alternatywnych oraz dostosowanie się do nowych zasad parkowania.

  • Ulica Szwoleżerów zostanie zamknięta na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej, a sąsiadujące drogi i wyjazdy osiedlowe stracą z nią połączenie.
  • Główny objazd utrudnień został wyznaczony ulicami Łazienkowską i Czerniakowską.
  • Na ulicy Czerniakowskiej, dla jadących od strony Mokotowa, dotychczasowy pas służący do skrętu w lewo zostanie tymczasowo przeznaczony do zawracania.
  • Na czas trwania asfaltowania drogowcy otworzą wyjazd z ulicy 29 Listopada na Czerniakowską, który po zakończeniu weekendowych prac zostanie ponownie zamknięty.
  • Na ulicy Szwoleżerów obowiązywać będą bezwzględne zakazy parkowania, obejmujące również wyznaczone miejsca postojowe. Samochody pozostawione w tej strefie mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
  • Przejścia dla pieszych będą wyłączane z użytku naprzemiennie, zależnie od postępu prac budowlanych.

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich

Prace remontowe wpłyną również na pasażerów warszawskiej komunikacji. Swoje stałe trasy zmienią autobusy linii 108 oraz 162. Pojazdy te ominą zamknięty fragment drogi i zostaną skierowane na objazd przebiegający ulicami Łazienkowską oraz Czerniakowską. Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora transportu.

Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
Frezowanie Szwoleżerów - ZDM Warszawa
Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe
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