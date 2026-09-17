Drogowcy na cały weekend całkowicie zamkną popularną ulicę w Warszawie

Weekendowy remont i nowa nawierzchnia

Prace na ulicy Szwoleżerów rozpoczną się w piątek, 18 września, o godzinie 22.00. Nowym, równym asfaltem kierowcy pojadą już w poniedziałek, 21 września, od godziny 6.00. Drogowcy skupią się na fragmencie drogi położonym między Czerniakowską a Myśliwiecką. Poza ułożeniem nowej nawierzchni, w planach jest także wymiana zużytych chodników. Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich zapowiedział działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych znajdującym się przy ulicy 29 Listopada.

Zamknięta ulica i objazdy dla kierowców

Kierowcy planujący podróż w tej części Mokotowa muszą przygotować się na spore zmiany w organizacji ruchu. Całkowite zamknięcie remontowanego odcinka wymusi korzystanie z tras alternatywnych oraz dostosowanie się do nowych zasad parkowania.

Ulica Szwoleżerów zostanie zamknięta na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej, a sąsiadujące drogi i wyjazdy osiedlowe stracą z nią połączenie.

na odcinku od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej, a sąsiadujące drogi i wyjazdy osiedlowe stracą z nią połączenie. Główny objazd utrudnień został wyznaczony ulicami Łazienkowską i Czerniakowską .

. Na ulicy Czerniakowskiej, dla jadących od strony Mokotowa, dotychczasowy pas służący do skrętu w lewo zostanie tymczasowo przeznaczony do zawracania.

Na czas trwania asfaltowania drogowcy otworzą wyjazd z ulicy 29 Listopada na Czerniakowską , który po zakończeniu weekendowych prac zostanie ponownie zamknięty.

, który po zakończeniu weekendowych prac zostanie ponownie zamknięty. Na ulicy Szwoleżerów obowiązywać będą bezwzględne zakazy parkowania , obejmujące również wyznaczone miejsca postojowe. Samochody pozostawione w tej strefie mogą zostać odholowane na koszt właściciela.

, obejmujące również wyznaczone miejsca postojowe. Samochody pozostawione w tej strefie mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Przejścia dla pieszych będą wyłączane z użytku naprzemiennie, zależnie od postępu prac budowlanych.

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich

Prace remontowe wpłyną również na pasażerów warszawskiej komunikacji. Swoje stałe trasy zmienią autobusy linii 108 oraz 162. Pojazdy te ominą zamknięty fragment drogi i zostaną skierowane na objazd przebiegający ulicami Łazienkowską oraz Czerniakowską. Szczegółowe informacje na temat zmian w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego można znaleźć na oficjalnej stronie organizatora transportu.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe