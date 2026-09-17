Demolka na Cybernetyki. Trzy auta roztrzaskane, jedno wjechało w budynek

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-17 12:48

Chwile grozy na warszawskim Mokotowie. Zderzenie dwóch samochodów uruchomiło lawinę kolejnych uderzeń. Mazda po kolizji z Kią wypadła z jezdni i demolowała wszystko na swojej drodze. Uderzyła w drogowe słupki i znaki, elewację budynku, a na koniec w stojącego Jeepa. Trzy osoby zostały ranne.

  • Mazda po zderzeniu z Kią uderzyła w budynek i zaparkowanego Jeepa.
  • Trzy osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.
  • Kierujący Mazdą i Kią byli trzeźwi.
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Wypadek chwilę po północy

Na skrzyżowaniu Cybernetyki i Wynalazek miał miejsce groźny wypadek. Według ustaleń za kierownicą Mazdy siedział 34-letni mężczyzna, który w trakcie jazdy nagle źle się poczuł. Samochód zderzył się z Kią prowadzoną przez 29-latka. Po uderzeniu Mazda nie zatrzymała się jednak na jezdni. Auto wypadło z toru jazdy i uderzyło w kolejne przeszkody.

Auto niszczyło wszystko po drodze

Najpierw ucierpiały elementy infrastruktury drogowej. Mazda uszkodziła między innymi słupki i znaki. Później samochód uderzył w budynek, a następnie w zaparkowanego Jeepa. Skala zniszczeń była znaczna. Uszkodzone zostały wszystkie uczestniczące w zdarzeniu pojazdy, infrastruktura przy skrzyżowaniu oraz fragment elewacji budynku.

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Pięć karetek ruszyło na miejsce

Akcja ratunkowa wymagała zaangażowania dużych sił. Na miejsce skierowano pięć zespołów ratownictwa medycznego. Pracowali tam także strażacy i policjanci. Ranne zostały trzy osoby. 34-letni kierowca Mazdy oraz jadąca z nim pasażerka trafili do szpitala. Pomocy medycznej potrzebował również kierujący Kią. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości obu kierowców. Żaden z nich nie był pod wpływem alkoholu.

Policja szuka odpowiedzi

Na czas działań służb skrzyżowanie Cybernetyki z Wynalazek zostało zamknięte dla ruchu. Funkcjonariusze będą teraz ustalać dokładny przebieg wypadku. Najważniejsze pytanie dotyczy tego, co stało się z 34-letnim kierowcą Mazdy przed zderzeniem. Policja sprawdza, co spowodowało jego nagłe pogorszenie samopoczucia i utratę panowania nad samochodem.

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