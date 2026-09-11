Butelki i puszki bez wyprawy do sklepu. Warszawiacy mogą oddać opakowania przy okazji dostawy zakupów od Frisco

Zamiast dźwigać ciężkie torby, szukać działającego butelkomatu czy tracić czas w kolejkach, cały ten kłopot po prostu znika. Dla osób zamawiających online to koniec kombinowania, co zrobić z rosnącą górą puszek i butelek - odzyskanie kaucji odbywa się bez zmieniania codziennych nawyków.

Frisco eliminuje największą uciążliwość systemu kaucyjnego: konieczność organizowania osobnego transportu. Pozwala to uniknąć zamieszania z pakowaniem siatek do samochodu, planowania specjalnych wypraw czy pamiętania o zabieraniu zebranych pojemników z domu.

Jak działa zwrot opakowań we Frisco?

Frisco umożliwia zwrot butelek PET i puszek objętych systemem kaucyjnym przy okazji kolejnych dostaw zakupów. Kurier, który przywozi nowe zamówienie, odbiera od klienta przygotowane wcześniej opakowania.

Korzystanie z usługi jest proste. Przy zamówieniu klient otrzymuje bezpłatne, dedykowane worki na opakowania zwrotne. Można też skorzystać z własnej, szczelnie zamkniętej torby. W kolejnych dniach wystarczy odkładać do niego puste butelki PET i puszki objęte systemem kaucyjnym.

Przy następnym zamówieniu przygotowany worek przekazuje się kurierowi Frisco, który odbiera go wraz z dostarczeniem nowych zakupów. Jednorazowo można zwrócić maksymalnie dwa pełne worki. Co ważne, nie muszą znajdować się w nich opakowania po produktach kupionych we Frisco – można oddać również butelki i puszki po napojach zakupionych w innych sklepach. Paragon nie jest potrzebny. Należy pamiętać jedynie o tym, by opakowania były opróżnione, niezgniecione i mieć zachowaną etykietę z oznaczeniem systemu kaucyjnego.

Kaucja wraca na konto lub w fomie voucheru

Resztą formalności zajmuje się już Frisco. Zebrane butelki i puszki trafiają do magazynu, gdzie są automatycznie skanowane i przetwarzane. Kaucja po weryfikacji wraca do klienta automatycznie w formie kuponu na kolejne zakupy lub przelewu na konto – zwykle w ciągu około 24 godzin od odbioru.

Szybki zwrot środków to nie tylko wygoda, ale i realne zyski dla domowego budżetu. Przy kaucji wynoszącej 50 groszy za sztukę, w skali miesiąca w portfelu zostaje nawet kilkadziesiąt złotych - i to całkowicie przy okazji, bez marnowania czasu na osobne kursy do sklepu.

Mniej na głowie, czyli codzienna wygoda bez mental load

Odzyskiwanie kaucji przestaje być kolejnym zadaniem do wpisania na i tak napiętą listę spraw do załatwienia. Frisco skutecznie zdejmuje z konsumentów tzw. mental load – puste opakowania przestają zalegać na balkonie czy w spiżarni, wywołując poczucie, że trzeba coś z nimi w końcu zrobić. Wygoda polega tu na wyczyszczeniu głowy z kolejnego mikrozadania: dbanie o środowisko i domowy budżet dzieje się właściwie samo, w tle regularnych zakupów.

System kaucyjny jest więc nie tylko zmianą dotyczącą segregowania odpadów. To także przykład tego, jak nowy obowiązek można włączyć w istniejące codzienne procesy tak, aby nie wymagał dodatkowego czasu i wysiłku. W przypadku Frisco wystarczy jedna prosta czynność: przy kolejnej dostawie wystawić przygotowane opakowania pod drzwi.

Prawie 3,3 mln oddanych opakowań

Skala korzystania z usługi pokazuje, że rozwiązanie szybko stało się elementem codziennych zakupów wielu klientów Frisco. Od uruchomienia systemu użytkownicy oddali już ponad 3,3 mln butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym, a z usługi aktywnie korzysta już ponad 108 tys. osób.

Tylko od początku 2026 roku kurierzy Frisco odebrali ponad 254 tys. worków z opakowaniami zwrotnymi. Rekordowy okazał się lipiec – klienci przekazali 57 827 worków, czyli aż 1 185 629 opakowań w ciągu jednego miesiąca.

Co istotne, usługa nie kończy się na jednorazowym skorzystaniu. Frisco obserwuje rosnącą aktywność konsumentów, szczególnie wśród osób regularnie robiących zakupy spożywcze online. Dane pokazują również, że użytkownicy korzystający ze zwrotu opakowań skracają średni czas pomiędzy kolejnymi zakupami o około 25 proc., czyli o 3-4 dni. To pokazuje, że możliwość oddawania butelek i puszek przy okazji dostawy szybko staje się wygodnym nawykiem, do którego klienci wracają.