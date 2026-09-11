Opóźnienia liczone w tysiącach minut! Kolej sparaliżowana protestem maszynistów

Maszyniści zwalniają do 20 km/h. Skutki odczuwa cała Polska

Protest, który potrwa do południa, polega na zwalnianiu pociągów do 20 km/h na przejazdach kolejowo‑drogowych. To oznacza gigantyczne zatory na torach i rozregulowanie całej krajowej siatki połączeń. Do godz. 8 uruchomiono 1760 pociągów, z czego aż 270 ruszyło już opóźnionych.

PKP PLK zapewniają, że współpracują z przewoźnikami, by ograniczyć skutki protestu. „Działamy, żeby protest oddziaływał na podróżnych w jak najmniejszym stopniu” – przekazał zarządca infrastruktury.

PKP Intercity: co drugi pociąg spóźniony

Sytuacja w PKP Intercity wygląda równie dramatycznie. Do godz. 8 przewoźnik uruchomił 171 pociągów, z czego 86 było opóźnionych. Łączna suma opóźnień wyniosła 2188 minut, a średnie spóźnienie jednego składu to 25 minut.

Członek zarządu spółki Adam Wawrzyniak ostrzegł, że największej kumulacji opóźnień należy spodziewać się przed południem. Według niego sytuacja powinna ustabilizować się dopiero wieczorem.

Punktualność leci w dół

Portal Pasażera podał, że o godz. 8.30 punktualność pociągów będących w trasie wynosiła 62 proc., a tych, które dotarły do końca trasy – 78 proc.. Jedynie 91 proc. składów ruszających w drogę wyjechało zgodnie z rozkładem.

Protest po tragicznym wypadku

Akcja maszynistów została zainicjowana przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych po dramatycznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Kierowca ciężarówki wjechał tam na przejazd mimo czerwonego światła, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin. Wykoleiła się lokomotywa i dwa wagony, a w składzie podróżowało co najmniej 114 osób. Zginęła jedna pasażerka.

Maszyniści żądają zmian. Rząd zapowiada reakcję

Związkowcy domagają się natychmiastowych działań zwiększających bezpieczeństwo na przejazdach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział prace nad ustawą o czasie pracy maszynistów oraz wprowadzenie przepisu pozwalającego na zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące kierowcom wjeżdżającym na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Projekt ma trafić na najbliższe posiedzenie rządu.

Maszyniści podkreślają, że oczekują „konkretnych decyzji i realnych działań”.

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