8 osób utknęło na wysokości

Do awarii doszło w czwartek wieczorem, 10 września, podczas pierwszego dnia tegorocznych Gwarków w Tarnowskich Górach. Zgłoszenie dotyczące zatrzymania karuzeli Speed Maxx wpłynęło do strażaków o godzinie 20:36.

W momencie awarii na urządzeniu znajdowało się osiem osób. Karuzela zatrzymała się na wysokości około 15–20 metrów nad ziemią, a część osób znajdowała się w tym czasie u góry. Na miejsce skierowano jeden zastęp straży pożarnej.

Jak przekazuje asp. Maciej Świderski, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, działania trwały niespełna godzinę.

— Na miejscu były dwa zastępy. Właściciel sam odblokował ramię karuzeli i po jakimś czasie sprowadzono osoby na ziemię — mówi dla "SE" asp. Maciej Świderski.

Ostatecznie wszystkie osoby bezpiecznie opuściły urządzenie. Działania strażaków zakończyły się o 21:26, czyli po około 50 minutach od otrzymania zgłoszenia.

Nikt nie potrzebował pomocy medycznej

Na miejscu pracowali również policjanci. Funkcjonariusze sprawdzili między innymi osoby odpowiedzialne za obsługę urządzenia.

— Zgłoszenie dotyczące awarii karuzeli otrzymaliśmy przed godziną 20:30 — przekazuje "SE" podkom. Kamil Kubica, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, właściciel karuzeli oraz pracownicy byli trzeźwi. Funkcjonariusze ustalili również, że urządzenie posiadało zgodę Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Co istotne, mimo nietypowej sytuacji żadna z ośmiu osób nie została poszkodowana i nikt nie potrzebował pomocy medycznej.

— Na miejsce zadysponowano straż pożarną. Żadna z osób nie potrzebowała pomocy medycznej — potwierdza podkom. Kamil Kubica.

Gwarki 2026 w Tarnowskich Górach:

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Chwilowa przerwa w dostawie prądu

Według ustaleń służb przyczyną zatrzymania karuzeli była chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej. Karuzela Speed Maxx do końca dnia pozostawała nieczynna.

Awaria wydarzyła się podczas pierwszego dnia tegorocznych Gwarków, które w tym roku mają wyjątkowy charakter. Tarnowskie Góry świętują bowiem 500-lecie miasta, a na mieszkańców i gości czeka kilka dni wydarzeń, koncertów i atrakcji.