Tarnowskie Góry u progu Gwarków 2026. Wyjątkowe obchody 500-lecia miasta

Tarnowskie Góry stoją w blokach startowych przed swoim flagowym świętem. W czwartek, 10 września startują Gwarki 2026, które w tym roku celebrują jednocześnie 500. urodziny miejscowości. Zanim jednak oficjalnie wieczorem impreza się rozpocznie, już popołudniem miejskie centrum aż kipiało od zaawansowanych przygotowań, a większość elementów była dopięta na ostatni guzik.

W okolicach południa rynek i sąsiednie ulice tętniły pracą. Setki stoisk czekały już na swoich miejscach, a wystawcy rozpakowywali asortyment, by zaraz obsłużyć pierwszych klientów. Na odwiedzających w ramach Gwarków 2026 czeka ogromna oferta: rękodzieło, lokalne przysmaki, oryginalne dekoracje i rozmaite produkty rzemieślnicze.

Gotowość ogłosiła również główna scena rynkowa. Ekipa techniczna kończyła testowanie nagłośnienia, oświetlenia i aparatury. Zanim zabrzmi pierwsza nuta, niezbędne było wyeliminowanie ostatnich mankamentów.

Miejskie centrum przystrojono już odświętnymi dekoracjami. Na ulicach powiewały flagi w kolorach Tarnowskich Gór i zawisły charakterystyczne sznury serduszek. Dzięki nim klimat nadchodzącego wielkiego święta można było chłonąć jeszcze przed inauguracyjnymi występami.

Gwarki 2026: Lunapark i strefy food trucków w blokach startowych

Dla entuzjastów mocnych wrażeń, zwłaszcza tych najmłodszych, przygotowano lunapark. Wczesnym popołudniem karuzele były już rozstawione, ale czekały wyłączone na moment startu. Obsługa dopinała ostatnie detale, zanim maszyny ruszą w ruch, goszcząc tłumy mieszkańców.

Cisza przed burzą panowała również w sekcjach gastronomicznych. Pojazdy typu food truck zajęły swoje pozycje, ale większość z nich nie serwowała jeszcze dań. Ekipy kucharzy zbroiły się na falę głodnych biesiadników, spodziewaną wieczorową porą.

W tym roku uczestnicy Gwarków znajdą strefy gastronomiczne przede wszystkim na Placu Wolności i Placu Dolnym. Będzie tam można odpocząć, zregenerować siły między muzycznymi atrakcjami czy w przerwach od buszowania po kramach.

Tarnowskie Góry już celebrują. Mieszkańcy wypatrują startu

Mimo że właściwe obchody startują dopiero, gdy zajdzie słońce, w śródmieściu Tarnowskich Gór już kręciło się mnóstwo ludzi. Mieszkańcy przechadzali się wzdłuż kramów, podpatrując wystawców i przyglądając się finiszującym pracom przygotowawczym.

Obecne Gwarki są niezwykłe nie tylko z racji rozmachu. Te cztery dni to kluczowy element uroczystości na 500-lecie istnienia miasta. W programie znalazły się rozliczne koncerty, kiermasze, familijne rozrywki oraz kultowy, coroczny Pochód Gwarkowski.

W czwartkowy wieczór rynek przywita pierwsze gwiazdy. O godzinie 18 zabrzmi Tarnogórska Orkiestra Dęta, rozpoczynając oficjalny program. Potem zaprezentują się chórzyści (300 osób) i formacja TG Big Band. Punktualnie o 20:15 burmistrz otworzy z pompą całą imprezę, po czym do akcji wkroczy Oberschlesien oraz Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie.

Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć, by poczuć klimat Tarnowskich Gór tuż przed wybuchem radości na Gwarkach 2026. Scenografia, lunapark i mobilne punkty gastronomiczne potwierdzają – to będzie wielkie święto.

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Harmonogram Gwarków 2026. Co, gdzie, kiedy

Czwartek, 10 września (Scena na Rynku):

18:00 – Marsz Tarnogórskiej Orkiestry Dętej

18:20 – Koncert „Zjednoczeni w dźwięku” (300 chórzystów)

19:00 – Występ TG Big Band

20:15 – Oficjalna inauguracja przez burmistrza miasta

20:30 – Koncert zespołu Oberschlesien w towarzystwie Orkiestry z Miasteczka Śląskiego

Piątek, 11 września (Scena na Rynku):

17:00 – Koncert: Franek Lakuna

18:00 – Koncert zespołu TESS

18:50 – Widowisko Filharmonii Śląskiej „Symfonia wody”

20:30 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”

22:00 – Przemarsz Silesian Brass Quartet przez centrum miasta

Sobota, 12 września (Scena na Rynku):

16:30 – Występ Janusza Walczuka

17:30 – Koncert Alien x Majtis

19:00 – Sceną zawładnie Young Leosia

21:00 – Koncert formacji BAJM

Dodatkowo podczas weekendu (sobota i niedziela, 15:00-18:30) Tarnogórskie Centrum Kultury organizuje piknik dla rodzin na swojej własnej scenie. Czekają tam na gości przedstawienia, muzyka i multum zajęć dla dzieci.

Niedziela, 13 września (Dzień wielkiego finału):

O godzinie 11:00 wystartuje gwóźdź programu – historyczny Pochód Gwarkowski. W tym roku jego trasa i oprawa będą wyjątkowo okazałe. Pokaże on dzieje Tarnowskich Gór od początków aż po rok 1957. Barwny korowód wyruszy od siedziby 5. Pułku Chemicznego, pójdzie ulicami: Opolską i Jana III Sobieskiego, przetnie rondo Ranoszka i ulicę Piłsudskiego, by finiszować na Placu Wolności.

Program na scenie głównej (Rynek):

16:45 – Występ Orkiestry Kamiliańskiej

17:45 – Koncert: Marcin Wyrostek Ethno Coloriage

19:00 – Na scenę wejdzie Oskar Cyms

20:30 – Mocne uderzenie na koniec: zespół Dżem

Tegoroczna odsłona Gwarków potrwa od 10 do 13 września. Jako filar obchodów jubileuszu 500 lat istnienia, zapowiada się jako jedna z najpotężniejszych edycji w dotychczasowej historii Tarnowskich Gór.