We wrześniu rozpoczyna się taniec z grudnikiem. Ten zapomniany sposób sprawi, że grudnik zimą będzie mieć dwa razy więcej kwiatów. Każda łodyga będzie pokryta pąkami

Chcesz, aby Twój grudnik rozkwitł feerią barw na Boże Narodzenie? Odkryj, dlaczego wrzesień jest kluczowym miesiącem w jego pielęgnacji.

Zapewnij roślinie specjalny okres odpoczynku, zaprzestając nawożenia, ograniczając podlewanie i dbając o regularne, długie okresy ciemności.

Poznaj sekret idealnego stanowiska i dowiedz się, jak krok po kroku pielęgnować grudnika, aby obsypał się pąkami i zachwycił wszystkich domowników.

Zrób to we wrześniu, aby grudnik zakwitł na Boże Narodzenie

Kwiaty doniczkowe, podobnie jak rośliny gruntowe, posiadają swój naturalny kalendarz. I choć wiele gatunków roślin doniczkowych nie kwitnie wiosną, a w innym terminie to cykl przygotowań jest taki sam. Grudnik, inaczej nazywany także szlumbergerą, to jeden z tych kwiatów doniczkowych, który zakwita zimą. Aby jednak rośliny w grudniu wypuściła pąki, już we wrześniu rozpoczyna przygotowania. Każdy kwiat przed kwitnieniem wchodzi w okres regeneracji. W tym czasie oszczędza energie i kumuluje ją do produkcji pąków. W przypadku grudnika okres regeneracji zaczyna się we wrześniu. Dlatego tak ważna jest jesienna pielęgnacja kaktusa bożonarodzeniowego. Bez tego nie będzie kwitnienia na zimę.

Podstawą przygotowań grudnika do sezonu kwitnienia jest odpoczynek. Oznacza to, że od września należy całkowicie zaprzestać nawożenia rośliny, a także ograniczyć jej podlewanie. Stosowanie nawozów w fazie odpoczynku zaburzy naturalny cykl grudnika, który zamiast kumulować energię będzie ją zużywać na pobór i rozkład składników odżywczych. Podlewanie powinno odbywać się rzadziej i tylko wtedy, gdy podłoże jest całkowicie suche. Należy unikać przelania i zawsze odlewać wodę z podstawki.

Wrzesień to także miesiąc, w którym wiele osób zaczyna swoisty taniec z grudnikiem. Co to oznacza w praktyce? Grudnik do kwitnienie potrzebuje regeneracji w całkowitej ciemności i z obniżoną temperaturą. Przez około 12 godzin dziennie powinien on przebywać w pomieszczeniu bez światła, również tego sztucznego i generowanego przez ekrany. Dodatkowo temperatura powinna wynosić około 15 st. Celsjusza. W praktyce w ciągu dnia możemy wystawić grudnik na chłodne stanowisko z obniżoną temperatura, na przykład na ganek, taras, czy na balkon, zaś wieczorem przenieść go do pomieszczenia, gdzie nie pali się światła i panuje całkowita ciemność. W takich warunkach grudnik powinien być przez około 6 tygodni, do czasu, gdy zacznie wypuszczać paki. Wtedy zabronione jest przestawianie doniczki ponieważ zawiązane pąki mogą spaść i szlumbergera nie zakwitnie w ogóle. Roślina "mierzy" długość dnia i nocy. Krótkie dni (czyli długie noce) oraz niższe temperatury wczesnej jesieni są dla niej sygnałem, że zbliża się okres kwitnienia. W tych warunkach aktywują się geny odpowiedzialne za tworzenie pąków kwiatowych, przygotowując roślinę do spektakularnego zimowego pokazu.

Co zrobić, gdy grudnik wypuścił pąki?

Gdy na grudniku pojawiły się pąki można zmienić jego pielęgnację. Przede wszystkim należy przestawić doniczkę na stanowisko z rozproszonym światłem i tam ją pozostawić. Nie zaleca się przenoszenia grudnika z zawiązanymi pąkami. Stanowisko powinno być osłonięte od wiatru i bez przeciągów. To także czas, w którym intensyfikuje się podlewanie oraz można rozpocząć nawożenie. Do odżywienia grudnika świetnie sprawdzą się domowe odżywki. Eksperci wskazują, że grudnik dobrze rośnie nawożony ekstraktem ze skórek po bananach lub naparem z czarnej herbaty. Wystarczy, że w niewielkim garnuszku zaparzysz czarną herbatę i odczekaj aż wystygnie. Tak przygotowany napar wymieszaj z wodą w proporcjach 1:1 i raz w tygodniu podlewaj nim grudnika. Liście herbaty możesz dodatkowo wymieszać z ziemią w doniczce. Czarna herbata stanowi wspaniały nawóz do roślin. Poprawia ich witalność i stymuluje procesy wzrostu. Kwiaty podlewane herbatą stają się bardziej wytrzymałe i odporne. Lepiej rosną i szybciej zakwitają.

Po zakończeniu kwitnienia roślina również potrzebuje specjalnej opieki. Zazwyczaj jest to czas na delikatne przycięcie, które pobudza ją do zagęszczania się i lepszego kwitnienia w kolejnym sezonie. Warto również zwrócić uwagę na podłoże – grudnik preferuje ziemię przepuszczalną, lekko kwaśną, z dodatkiem piasku lub perlitu.

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