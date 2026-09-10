Trump zaczął mówić o tym, czego chce Putin. "Jedna przeszkoda"

Trump po rozmowie z Putinem: On chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy

Donald Trump znowu zapewnia, że porozumienie, które zakończy wojnę w Ukrainie, jest realne. Widać, że zbliżają się wybory do Kongresu - odbędą się w listopadzie. Nawiasem mówiąc, obiecał też, że zaraz po wyborach skończy się także wojna z Iranem, a ceny ropy spadną. Jak podaje Reuters, prezydent USA powiedział w środę dziennikarzom, że na początku tygodnia rozmawiał telefonicznie z Władimirem Putinem. Rozmowę określił jako „świetną”.

– On chce zawrzeć porozumienie i jeśli Zełenski chce zawrzeć porozumienie, byłoby bardzo dobrze – powiedział Trump przed wejściem na pokład Air Force One. Prezydent leciał do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej.

Do rozmowy Trumpa z Putinem doszło we wtorek. Niedługo wcześniej z podróży do Moskwy i Kijowa wrócili specjalny wysłannik USA Steve Witkoff oraz zięć Trumpa Jared Kushner. To właśnie oni prowadzą znaczną część amerykańskich rozmów dotyczących możliwego zakończenia wojny. W czasie ostatniej misji omawiali propozycje, które mogłyby doprowadzić do porozumienia.

"Myślę, że bardziej niż cokolwiek innego chodzi o dwie osoby, które się nienawidzą"

Reuters przypomina, że w ubiegłym miesiącu w Moskwie był również dyrektor CIA John Ratcliffe. Spotkał się tam z przedstawicielami rosyjskich służb. Jednym z tematów rozmów miało być nakłonienie Rosji do zakończenia inwazji na Ukrainę.

Mimo słów Trumpa wątpliwości pozostają. Według Reutersa przedstawiciele służb wywiadowczych USA, Ukrainy i państw europejskich nadal nie są przekonani, czy Putin rzeczywiście jest gotowy zakończyć wojnę.

Trump uważa natomiast, że problemem są przede wszystkim osobiste relacje przywódców Rosji i Ukrainy.

– Przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą – powiedział, odnosząc się do Putina i Zełenskiego. – Myślę, że bardziej niż cokolwiek innego chodzi o dwie osoby, które się nienawidzą – dodał.

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“We had a great conversation with Putin. He wants to make a deal. If Zelensky wants to make a deal, that will be very nice,” US president Trump said.Video: Clash report pic.twitter.com/6BVPFHqy3F— KyivPost (@KyivPost) September 9, 2026