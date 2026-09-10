QUIZ. Czwartkowy test z geografii. My mówimy miasto, Ty wskazujesz województwo Pytanie 1 z 10 Ruszamy! Łomża? podlaskie śląskie warmińsko-mazurskie Następne pytanie

Quiz to forma intelektualnej rozrywki, polegająca na zadawaniu pytań, na które odpowiedzi należy szukać, łącząc dostępne informacje z ogólną wiedzą. Kluczem do dobrej zabawy jest to, by rozwiązanie nie było od razu oczywiste – często wymaga to dyskusji i wspólnego eliminowania błędnych tropów.