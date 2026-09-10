QUIZ. Czwartkowy test z geografii. My mówimy miasto, Ty wskazujesz województwo

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-09-10 4:00

Gotowi na czwartkowe wyzwanie geograficzne? Dziś sprawdzimy, jak dobrze znasz Polskę! Podamy nazwę miasta, a Twoim zadaniem będzie wskazanie województwa, w którym się znajduje. Czas start!

Mapa Polski
Autor: Canva.com
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. My mówimy miasto, Ty wskazujesz województwo
Pytanie 1 z 10
Ruszamy! Łomża?

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Quiz to forma intelektualnej rozrywki, polegająca na zadawaniu pytań, na które odpowiedzi należy szukać, łącząc dostępne informacje z ogólną wiedzą. Kluczem do dobrej zabawy jest to, by rozwiązanie nie było od razu oczywiste – często wymaga to dyskusji i wspólnego eliminowania błędnych tropów.

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