QUIZ. Tylko prawdziwi fani polskich seriali zdobędą komplet punktów. Pamiętasz te hity?

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-09-06 5:58

Polskie seriale przez lata były czymś więcej niż tylko wieczorną rozrywką. "Ranczo", "Miodowe lata", "Rodzina zastępcza", "Czterdziestolatek" czy "Alternatywy 4" wychowały całe pokolenia widzów. Do dziś pamiętamy ich bohaterów, charakterystyczne powiedzonka i kultowe sceny. Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Czy zdobędziesz komplet punktów?

Miodowe lata powrócą?
Autor: AKPA

Lubisz polskie seriale? Z pozoru może się wydawać, że po latach bez problemu przypomnimy sobie najważniejszych bohaterów, ich rodziny czy najbardziej charakterystyczne sceny. Gorzej, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie o szczegół, który pojawił się w jednym z odcinków. To właśnie takie drobiazgi potrafią dziś sprawić największy problem.

Rozwiąż także: QUIZ. Czwartkowy test z geografii o wakacjach nad polskim morzem. Zapomnij o komplecie

Przygotowaliśmy 12 pytań dotyczących popularnych polskich seriali. Są wśród nich produkcje, które przez lata przyciągały przed telewizory miliony widzów. Niektóre z nich dawno już zniknęły z ramówki, ale ich bohaterowie, powiedzonka i kultowe sceny na dobre zapisały się w pamięci widzów. Jest też "Ranczo", które po latach przerwy powraca z nowymi odcinkami.

Polecamy: QUIZ. Tylko osoby wychowane w latach 90. zdobędą komplet punktów. Sprawdź, ile pamiętasz

Tym razem nie wystarczy jednak kojarzyć tytułu czy nazwiska aktora. W quizie znalazły się pytania zarówno o głównych bohaterów, jak i o mniej oczywiste szczegóły fabuły. Niektóre odpowiedzi mogą przyjść wam do głowy od razu, przy innych trzeba będzie naprawdę dobrze pogrzebać w pamięci.

Sprawdź, ile punktów uda ci się zdobyć. 12/12? To wynik, który robi wrażenie i może oznaczać, że naprawdę nic nie umknęło ci podczas oglądania polskich serialowych hitów. A jeśli po drodze zaliczysz kilka wpadek? Cóż, zawsze można wrócić do ulubionych odcinków i odświeżyć pamięć!

Powodzenia!

Tylko prawdziwi fani polskich seriali zdobędą 12/12. Pamiętasz te hity?
Pytanie 1 z 12
Jak miały na imię dzieci Stefana i Magdaleny Karwowskich z "Czterdziestolatka"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ