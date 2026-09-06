QUIZ. Tylko prawdziwi fani polskich seriali zdobędą komplet punktów. Pamiętasz te hity?

Lubisz polskie seriale? Z pozoru może się wydawać, że po latach bez problemu przypomnimy sobie najważniejszych bohaterów, ich rodziny czy najbardziej charakterystyczne sceny. Gorzej, gdy trzeba odpowiedzieć na pytanie o szczegół, który pojawił się w jednym z odcinków. To właśnie takie drobiazgi potrafią dziś sprawić największy problem.

Rozwiąż także: QUIZ. Czwartkowy test z geografii o wakacjach nad polskim morzem. Zapomnij o komplecie

Przygotowaliśmy 12 pytań dotyczących popularnych polskich seriali. Są wśród nich produkcje, które przez lata przyciągały przed telewizory miliony widzów. Niektóre z nich dawno już zniknęły z ramówki, ale ich bohaterowie, powiedzonka i kultowe sceny na dobre zapisały się w pamięci widzów. Jest też "Ranczo", które po latach przerwy powraca z nowymi odcinkami.

Polecamy: QUIZ. Tylko osoby wychowane w latach 90. zdobędą komplet punktów. Sprawdź, ile pamiętasz

Tym razem nie wystarczy jednak kojarzyć tytułu czy nazwiska aktora. W quizie znalazły się pytania zarówno o głównych bohaterów, jak i o mniej oczywiste szczegóły fabuły. Niektóre odpowiedzi mogą przyjść wam do głowy od razu, przy innych trzeba będzie naprawdę dobrze pogrzebać w pamięci.

Sprawdź, ile punktów uda ci się zdobyć. 12/12? To wynik, który robi wrażenie i może oznaczać, że naprawdę nic nie umknęło ci podczas oglądania polskich serialowych hitów. A jeśli po drodze zaliczysz kilka wpadek? Cóż, zawsze można wrócić do ulubionych odcinków i odświeżyć pamięć!

Powodzenia!