Tak zmieniał się Eryk Lubos. Jego przemiana zaskakuje

Charakterystyczna fryzura, przenikliwe spojrzenie i sylwetka, która zdradza lata treningów. Taki wizerunek Eryka Lubosa wrył się w pamięć milionów widzów. Aktor od lat kojarzony jest z rolami twardzieli, mężczyzn po przejściach i postaci o skomplikowanej psychice.

Czy jednak zawsze tak wyglądał? Wystarczy sięgnąć do początków jego kariery, by przekonać się, jak wielką przeszedł metamorfozę. Na starych kadrach trudno go rozpoznać. To dowód na to, że jego wizerunek ewoluował wraz z kolejnymi, coraz odważniejszymi rolami.

Eryk Lubos: w szkole próbowali mi udowodnić, że nie nadaję się do aktorstwa | Mellina

Tak zaczynał Eryk Lubos. Tej roli nikt się nie spodziewał

Choć jego kariera nabrała rozpędu w kinie, pierwsze kroki stawiał na deskach teatru, debiutując już w 1996 roku. Widzowie telewizyjni mogli go jednak zapamiętać z zupełnie innej strony. Jedną z jego wczesnych ról był epizod w kultowym serialu "Świat według Kiepskich", gdzie w 2002 roku wcielił się w postać dresiarza.

Później przyszły kolejne, często epizodyczne role w popularnych produkcjach, takich jak "Fala zbrodni" czy "Pitbull", gdzie powoli budował swój wizerunek aktora od zadań specjalnych. Mało kto wtedy przypuszczał, że już za kilka lat stanie się jedną z najbardziej wyrazistych twarzy polskiego kina.

Ten jeden film zdefiniował karierę Eryka Lubosa

Prawdziwy przełom nastąpił w 2009 roku. To właśnie wtedy na ekrany wszedł film "Moja krew", w którym Lubos zagrał główną rolę Igora, boksera, który dowiaduje się, że umiera. Ta kreacja przyniosła mu prestiżową Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego i ugruntowała jego pozycję w branży.

To nie był przypadek. Aktor od lat trenuje boks, a jego pasja do sportu pozwoliła mu stworzyć niezwykle autentyczną postać. Kilka lat później, w 2012 roku, jego talent ponownie doceniono na arenie międzynarodowej, gdy za rolę w filmie "Zabić bobra" otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora na festiwalu w Karlowych Warach.

Nie tylko aktorstwo. To pasja ukształtowała charakter Eryka Lubosa

Boks to dla Eryka Lubosa coś więcej niż hobby. To styl życia i filozofia, która ukształtowała nie tylko jego ciało, ale i charakter. Jak sam przyznawał w wywiadach, sport nauczył go dyscypliny, pokory i panowania nad emocjami. Te cechy bez wątpienia przenosi na ekran.

Jego role w takich produkcjach jak "Underdog", gdzie wcielił się w zawodnika MMA, czy "Drogówka", wymagały nie tylko talentu, ale i niezwykłej sprawności fizycznej. Lubos udowodnił, że jest aktorem totalnym, który dla roli jest w stanie poświęcić niemal wszystko.

Życie prywatne Eryka Lubosa. O tym aktor mówi niezwykle rzadko

Na ekranie twardziel, a prywatnie? Eryk Lubos konsekwentnie chroni swoje życie osobiste przed mediami. Wiadomo, że jest ojcem dwójki dzieci. Z pierwszego małżeństwa ma syna Franciszka, a z innego związku córkę Antoninę.

Aktor rzadko opowiada o rodzinie, dając jasno do zrozumienia, że to dla niego najcenniejsza sfera, którą chce zachować wyłącznie dla siebie. Ta tajemniczość tylko dodaje mu charyzmy, budząc jeszcze większe zainteresowanie fanów.

Najprzystojniejsi polscy aktorzy wszech czasów. Czy rozpoznasz ich po zdjęciach? Quiz Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Cezary Pazura Paweł Deląg Andrzej Grabowski Następne pytanie

Eryk Lubos kończy 52 lata. Zobacz, jak dziś wygląda gwiazdor

Eryk Lubos urodził się 6 września 1974 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 52. urodziny. Mimo upływu lat wciąż jest w znakomitej formie i nie zwalnia tempa, angażując się w kolejne wymagające projekty filmowe.

Jak zmienił się od czasów swoich pierwszych ról? Czy czas był dla niego łaskawy? Zobaczcie jego niezwykłą metamorfozę na przestrzeni lat w naszej galerii.