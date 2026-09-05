Ogłoszono skład "Eksperyment: Odsiadka". Danuta Martyniuk to początek listy nazwisk!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-05 21:36

Pierwszy sezon "Eksperyment: Odsiadka" był ogromnym sukcesem Canal+. Okazało się, że ludzie chętnie lubią oglądać, jak znani celebryci mogą zmierzyć się z więziennym światem. Stacja ogłosiła, że planuje kolejny sezon, ale już w damskiej obsadzie. Jedną z uczestniczek będzie Danuta Martyniuk. Kto jeszcze się tam pojawi?

"Eksperyment: Odsiadka" to programowy fenomen 

"Eksperyment: Odsiadka" to unikalny program typu reality show produkcji Canal+, wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. Formuła opiera się na kontrowersyjnym konceptie: grupa znanych osób - celebrytów, influencerów i postaci popkultury trafia do autentycznego, zamkniętego zakładu karnego w Bartoszycach. Uczestnicy są odcięci od świata zewnętrznego, pozbawieni telefonów i poddani surowym rygorom więziennym.

W celach przebywają razem z byłymi skazańcami odsiadującymi wyroki za ciężkie przestępstwa, co zmusza ich do konfrontacji z realiami odosobnienia, presją psychiczną, przeszukaniami czy więziennym rygorem.

W pierwszym sezonie męskiej obsady były takie osoby jak:

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, co zaowocowało zapowiedzią kolejnego sezonu.

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"Eksperyment: Odsiadka" w wersji damskiej 

Nowy sezon programu to nowe zasady, ale i zamiast panów pojawią się... panie.

- Zamiana luksusowych realiów i blasku fleszy na surową rzeczywistość celi odizolowanej od zewnętrznego świata będzie dla nich szokiem i prawdziwym testem charakteru. Twórcy programu przygotowali nowy zestaw zadań, procedur oraz psychologicznych wyzwań dostosowanych do dynamiki nowej grupy. Wprowadzone modyfikacje i warunki znacząco wpłyną na dotychczasowy charakter show. Ta edycja udowodni, że kobiecy instynkt przetrwania potrafi być równie bezwzględny, co fascynujący - przekazała produkcja - przekazało Canal+.

W nowej edycji show zobaczymy takie osoby jak:

Emisja żeńskiego "Eksperyment: Odsiadka" już w październiku 2026. 

Eksperyment: Odsiadka 2026. Panie
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DANUTA MARTYNIUK
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