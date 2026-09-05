Ogłoszono skład "Eksperyment: Odsiadka". Danuta Martyniuk to początek listy nazwisk!

"Eksperyment: Odsiadka" to programowy fenomen
"Eksperyment: Odsiadka" to unikalny program typu reality show produkcji Canal+, wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. Formuła opiera się na kontrowersyjnym konceptie: grupa znanych osób - celebrytów, influencerów i postaci popkultury trafia do autentycznego, zamkniętego zakładu karnego w Bartoszycach. Uczestnicy są odcięci od świata zewnętrznego, pozbawieni telefonów i poddani surowym rygorom więziennym.
W celach przebywają razem z byłymi skazańcami odsiadującymi wyroki za ciężkie przestępstwa, co zmusza ich do konfrontacji z realiami odosobnienia, presją psychiczną, przeszukaniami czy więziennym rygorem.
W pierwszym sezonie męskiej obsady były takie osoby jak:
- Zygmunt Chajzer,
- Michał Koterski,
- Jakub Rzeźniczak,
- Tomasz "Gimper" Działowy,
- Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski,
- Kacper "Jasper" Porębski
- oraz Damian "Stifler" Zduńczyk.
Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, co zaowocowało zapowiedzią kolejnego sezonu.
"Eksperyment: Odsiadka" w wersji damskiej
Nowy sezon programu to nowe zasady, ale i zamiast panów pojawią się... panie.
- Zamiana luksusowych realiów i blasku fleszy na surową rzeczywistość celi odizolowanej od zewnętrznego świata będzie dla nich szokiem i prawdziwym testem charakteru. Twórcy programu przygotowali nowy zestaw zadań, procedur oraz psychologicznych wyzwań dostosowanych do dynamiki nowej grupy. Wprowadzone modyfikacje i warunki znacząco wpłyną na dotychczasowy charakter show. Ta edycja udowodni, że kobiecy instynkt przetrwania potrafi być równie bezwzględny, co fascynujący - przekazała produkcja - przekazało Canal+.
W nowej edycji show zobaczymy takie osoby jak:
- Danuta Martyniuk;
- Urszula Dudziak;
- Marta Linkiewicz;
- Roksana Węgiel-Mglej;
- Katarzyna Paciorek (Kasix);
- Julia von Stein.
Emisja żeńskiego "Eksperyment: Odsiadka" już w październiku 2026.