Ogłoszono skład "Eksperyment: Odsiadka". Danuta Martyniuk to początek listy nazwisk!

"Eksperyment: Odsiadka" to programowy fenomen

"Eksperyment: Odsiadka" to unikalny program typu reality show produkcji Canal+, wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. Formuła opiera się na kontrowersyjnym konceptie: grupa znanych osób - celebrytów, influencerów i postaci popkultury trafia do autentycznego, zamkniętego zakładu karnego w Bartoszycach. Uczestnicy są odcięci od świata zewnętrznego, pozbawieni telefonów i poddani surowym rygorom więziennym.

W celach przebywają razem z byłymi skazańcami odsiadującymi wyroki za ciężkie przestępstwa, co zmusza ich do konfrontacji z realiami odosobnienia, presją psychiczną, przeszukaniami czy więziennym rygorem.

W pierwszym sezonie męskiej obsady były takie osoby jak:

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, co zaowocowało zapowiedzią kolejnego sezonu.

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"Eksperyment: Odsiadka" w wersji damskiej

Nowy sezon programu to nowe zasady, ale i zamiast panów pojawią się... panie.

- Zamiana luksusowych realiów i blasku fleszy na surową rzeczywistość celi odizolowanej od zewnętrznego świata będzie dla nich szokiem i prawdziwym testem charakteru. Twórcy programu przygotowali nowy zestaw zadań, procedur oraz psychologicznych wyzwań dostosowanych do dynamiki nowej grupy. Wprowadzone modyfikacje i warunki znacząco wpłyną na dotychczasowy charakter show. Ta edycja udowodni, że kobiecy instynkt przetrwania potrafi być równie bezwzględny, co fascynujący - przekazała produkcja - przekazało Canal+.

W nowej edycji show zobaczymy takie osoby jak:

Emisja żeńskiego "Eksperyment: Odsiadka" już w październiku 2026.