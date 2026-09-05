Finał Miss World 2026 rozstrzygnięty. Znamy nazwisko najpiękniejszej kobiety świata

Dokładnie cztery lata temu triumf w najstarszym międzynarodowym plebiscycie urody odniosła Polka, Karolina Bielawska. W tegorocznej edycji szansę na powtórzenie tego historycznego sukcesu miała pochodząca z Katowic Maja Todd, która zdobyła wcześniej tytuł Miss Poland. Fani z zapartym tchem śledzili jej poczynania na międzynarodowej scenie. Poniżej prezentujemy kluczowe rozstrzygnięcia i szczegóły dotyczące wielkiego finału Miss World 2026.

Miss Poland 2025 czuje presję? Maja Todd o oczekiwaniach przed konkursem Miss World

Gala Miss World 2026 w Wietnamie

Gospodarzem tegorocznego święta piękna był Wietnam, dokąd przybyło aż 111 olśniewających reprezentantek z różnych zakątków globu. Regulamin przewidywał awans zaledwie 40 z nich do ścisłego finału, choć rywalizacja toczyła się również w kilku pomniejszych konkurencjach. Zwieńczeniem całego wydarzenia była uroczysta gala zaplanowana na 5 września, podczas której oficjalnie wyłoniono nową królową oraz dwie wicemiss.

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Jak Maja Todd zaprezentowała się na Miss World 2026?

Nadzieje polskich kibiców spoczywały na barkach Mai Todd. Pochodząca ze Śląska zdobywczyni korony Miss Poland na co dzień studiuje Global Business na warszawskiej SGH, łącząc edukację z aktywnym zaangażowaniem w charytatywność. Na swoim koncie ma między innymi stworzenie inicjatywy pomagającej w aktywizacji wykluczonych społecznie seniorów. Jej wielką miłością jest również muzyka, dlatego w segmencie talentów zaprezentowała autorski utwór zatytułowany „Daydream”. Ostatecznie jej zmagania w głównym etapie konkursu, celujące w awans do czołowej czterdziestki lub wyższych szczebli, dostarczyły widzom wielu emocji, a fani mogli podziwiać pamiątkowe galerie z jej wylotu na zgrupowanie.

Niestety, Maja Todd nie była w TOP 20 konkursu. Za to znalazła się w gronie TOP 40 kobiet na 111 krajów oraz w TOP 10 Europy.

Miss World 2026 - wyniki i zwyciężczyni

Po długich tygodniach intensywnych prób i weryfikacji, kandydatki wreszcie usłyszały ostateczną decyzję jury. Poziom tegorocznej rywalizacji był niezwykle wyrównany, co potęgowało napięcie aż do samego końca. Ubiegłoroczna triumfatorka z Tajlandii, Suchata Chuangsri, przekazała diadem nowej następczyni. Decyzją gremium sędziowskiego tytuł Miss World 2026 powędrował do Joheirry Mola, reprezentującej Dominikanę.

Miss World 2026 – Joheirry Mola z Dominikany.

I Wicemiss – Elisabeth Reynés, reprezentantka Hiszpanii.

II Wicemiss – Taanusiya Chetty z Malezji.

Top 6 uzupełniły: Romanda Hombir (Republika Południowej Afryki), Snit Tewoldemedhin (Erytrea) oraz Bảo Ngọc Lê Nguyễn (Wietnam).