Zełenski stawia warunek! Ukraina jest gotowa wstrzymać ataki na Moskwę

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-09-05 17:10

Wołodymyr Zełenski, po rozmowie z negocjatorami USA, zapowiedział gotowość Ukrainy do ograniczenia ataków. Prezydent Ukrainy przekazał, że Kijów jest gotowy przestrzegać zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte procesem negocjacyjnym. Od poniedziałku ukraińskie siły są również gotowe powstrzymać się od atakowania Moskwy. Zełenski oczekuje jednak analogicznego kroku ze strony Rosji.

Zełenski ostrzegał! Ukraińskie drony paraliżują rosyjskie lotniska, setki opóźnionych lotów
Autor: Shutterstock; Francisco Seco/ Associated Press

Zełenski rozmawiał z wysłannikami Trumpa. Padła deklaracja w sprawie zawieszenia broni

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę na platformie X, że odbył rozmowę z wysłannikami Donalda Trumpa. Jak przekazał, negocjatorzy rozpoczęli już współpracę ze stroną rosyjską.

– Od momentu tej rozmowy jesteśmy gotowi przestrzegać zawieszenia broni w zakresie nalotów na miasta objęte procesem negocjacyjnym – napisał Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński prezydent przedstawił również konkretną deklarację dotyczącą rosyjskiej stolicy. Zapowiedział, że od początku przyszłego tygodnia Kijów jest gotowy wstrzymać uderzenia na Moskwę.

– Ukraina jest gotowa powstrzymać się od ataków na Moskwę – przekazał Zełenski. – Oczekujemy, że Rosjanie postąpią tak samo w odniesieniu do Kijowa.

Setki dronów nad Rosją. Lotniska zmagały się z ogromnymi zakłóceniami

Deklaracja Zełenskiego pojawiła się po kilku dniach intensywnych ukraińskich ataków dronowych na Rosję. Przypomnijmy, że kolejne fale bezzałogowców doprowadziły do poważnych utrudnień na lotniskach. Szczególnie trudna sytuacja panowała w Moskwie, gdzie odwoływano i opóźniano setki połączeń.

Według danych Flightradar24 tylko 2 września na Szeremietiewie odwołano 21 lotów, a kolejnych 235 było opóźnionych. Na Wnukowie anulowano 22 rejsy, natomiast 94 wystartowały lub wylądowały z opóźnieniem. Łącznie na obu lotniskach oznaczało to 43 odwołane i 329 opóźnionych połączeń. Anulowano także co najmniej 27 lotów międzynarodowych do i z Moskwy.

Do 3 września ograniczeniami objęte były wszystkie cztery moskiewskie porty: Szeremietiewo, Wnukowo, Domodiedowo i Żukowskij. Problemy występowały również m.in. w Soczi, Saratowie, Penzie, Jarosławiu i Niżnym Nowogrodzie.

Według danych przytaczanych przez Onet między rankiem 2 września a południem 3 września w stronę obwodu moskiewskiego skierowano 548 ukraińskich dronów. 143 bezzałogowce zostały przechwycone w rejonie podejścia do stolicy Rosji. Część samolotów zmierzających do Moskwy przekierowano do innych portów, m.in. Petersburga i Niżnego Nowogrodu.

Ukraina: cywilne samoloty nie są celem

Skutki ataków odczuli również zagraniczni przewoźnicy. Turcja, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny i Egipt odpowiadają łącznie za około 72 proc. międzynarodowego ruchu pasażerskiego w Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Transportu przekazało zagranicznym liniom dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej i lotnisk.

Ukraina podkreśla jednocześnie, że cywilne samoloty nie są celem jej działań. Kijów poinformował Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego o rosnącym zagrożeniu w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

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