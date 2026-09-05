17-latka zaatakowana na ścieżce rowerowej. „Wsuwał ręce pod jej ubranie”

Maciej Gos
Maciej Gos
2026-09-05 14:34

Policja poszukuje napastnika, który w czwartek, 3 września, zaatakował 17-letnią Polkę w szwajcarskim mieście Birr. Mężczyzna napadł nastolatkę od tyłu, przewrócił na ziemię i zaczął obmacywać. Wsuwał ręce pod jej ubranie.

Płacząca kobieta i pocieszający ją policjant. O ataku na 17-latkę w Szwajcarii przeczytasz na SE.
Autor: Studio Romantic/ Shutterstock

17-latka zaatakowana na ścieżce rowerowej w Szwajcarii. „Wsuwał ręce pod jej ubranie”Policja poszukuje napastnika, który w czwartek, 3 września, zaatakował 17-letnią Polkę w szwajcarskim mieście Birr. Mężczyzna napadł nastolatkę od tyłu, przewrócił ją na ziemię i zaczął obmacywać. Wsuwał ręce pod jej ubranie.

Do ataku doszło krótko przed godz. 21.30 w miejscowości Birr w Szwajcarii. 17-letnia Polka szła ścieżką rowerową pomiędzy Birrfeldstrasse a przejściem podziemnym ABB.

W pewnym momencie z naprzeciwka nadjechał mężczyzna na motorowerze. Chwilę później nastolatka została zaatakowana od tyłu. Napastnik powalił ją na ziemię i wsunął ręce pod ubranie.

17-latka zaczęła się bronić

Dziewczyna zaczęła gwałtownie się bronić. Zdołała spłoszyć napastnika. Mężczyzna uciekł, a policja rozpoczęła jego poszukiwania.

– Jak dotąd poszukiwania nie przyniosły rezultatu – poinformowała policja kantonu Argowia w oficjalnym komunikacie.

Policja szuka napastnika

Funkcjonariusze opublikowali rysopis poszukiwanego. To mężczyzna w wieku około 20–30 lat, mający od 170 do 190 cm wzrostu. Ma krótkie blond włosy i nie ma zarostu. W chwili ataku był ubrany w czarną bluzę z kapturem. Policjanci przypuszczają, że poruszał się motorowerem.

W sprawie trwa śledztwo. Postępowanie karne wszczęła również prokuratura.

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