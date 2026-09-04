Zawyją syreny, a telefony zaczną wydawać głośne dźwięki. Alarm w całym kraju

Warntag – ogólnokrajowy test bezpieczeństwa

Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy ds. Katastrof (BBK) przypomina, że Warntag to wspólna akcja władz federalnych, landów i gmin. Odbywa się w Niemczech co roku w drugi czwartek września, a jego celem jest sprawdzenie, czy system ostrzegania ludności działa szybko, skutecznie i dociera do wszystkich.

W tym roku Warntag zaplanowano na 10 września 2026 r. Punktualnie o 11:00 BBK wyśle ogólnokrajową próbną wiadomość ostrzegawczą, a o 11:45 – komunikat odwołujący alarm.

Co wydarzy się 10 września?

BBK wyjaśnia, że o 11:00 do wszystkich podłączonych do systemu MoWaS instytucji – m.in. stacji radiowych, telewizyjnych i serwerów aplikacji – trafi testowy komunikat. Następnie zostanie on rozesłany do odbiorców: na ekrany telewizorów, do radia oraz na smartfony.

Równolegle w wielu gminach mogą zostać uruchomione syreny alarmowe oraz inne lokalne kanały ostrzegania, takie jak komunikaty z głośników czy mobilne systemy nagłośnienia. To normalny element testu – nie oznacza żadnego zagrożenia.

O 11:45 wszystkie kanały wyemitują entwarnung, czyli oficjalne odwołanie alarmu.

Dlaczego Warntag jest tak ważny?

Celem akcji jest sprawdzenie, czy system ostrzegania działa bez opóźnień i dociera do mieszkańców w sytuacjach kryzysowych – takich jak powodzie, pożary, skażenia czy ekstremalne zjawiska pogodowe. To także okazja, by przypomnieć ludziom, jak wyglądają oficjalne komunikaty i gdzie szukać wiarygodnych informacji.

BBK podkreśla, że Warntag ma również wymiar edukacyjny: zachęca do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i sposobami reagowania w razie realnego zagrożenia.

Mieszkańcy mogą pomóc w ulepszaniu systemu

Jak co roku BBK uruchomi specjalną ankietę online, w której mieszkańcy mogą podzielić się swoimi doświadczeniami. Formularz będzie dostępny od 10 do 17 września, a zebrane opinie mają pomóc w dalszym udoskonalaniu systemu ostrzegania.

Nie wszystkie gminy muszą brać udział

Udział w Warntagu jest dobrowolny, dlatego nie każda gmina uruchomi lokalne syreny czy inne kanały ostrzegania. BBK zachęca, by mieszkańcy sprawdzili w swoich urzędach, jakie formy testu będą prowadzone na miejscu.

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