Wysłannicy prezydenta USA przybędą do Kijowa. Wcześniej złożą wizytę w Moskwie

Wysłannicy prezydenta USA przybędą do Kijowa

„Dziś już jednoznacznie ustalono, że w najbliższych dniach amerykańscy przedstawiciele odwiedzą Ukrainę i Rosję. Szczegółowe informacje przekazał zespół prezydenta Stanów Zjednoczonych. Omówiliśmy dziś zapowiedziane wizyty Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera: udadzą się do Moskwy, a w niedzielę przyjadą do Kijowa” - napisał Zełenski na platformach internetowych.

Prezydent oświadczył, że strona ukraińska zapewnia, iż rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas pobytu Witkoffa i Kushnera w Moskwie.

„Podobnie jak podczas wcześniejszych wizyt dyplomatycznych strony amerykańskiej, zapewnimy normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby negocjatorzy mogli bezpiecznie dotrzeć na miejsce. Dbamy właśnie o nich, a nie o Rosję” - podkreślił Zełenski.

„Z naszej strony nie będzie ataków z powietrza. Rosja powinna zaś na zasadzie wzajemności zagwarantować ciszę i powstrzymać się od nalotów przez czas niezbędny do przeprowadzenia rozmów oraz rozwiązania kwestii logistycznych związanych z tą amerykańską wizytą” - dodał.

Prezydent oświadczył, że celem władz Ukrainy jest, aby rozmowy ze stroną amerykańską były możliwie najbardziej konstruktywne i merytoryczne. „Trzeba szukać realnych sposobów doprowadzenia tej wojny do końca. Zobaczymy, jakie propozycje mają Steve i Jared oraz co usłyszą na ich temat w Moskwie” - zaznaczył Zełenski.

Pierwsza wizyta amerykańskich negocjatorów w Ukrainie

Podróż Witkoffa i Kushnera byłaby pierwszą wizytą amerykańskich negocjatorów w Ukrainie. Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

Witkoff i Kushner są od 2025 r. zaangażowani w proces negocjowania porozumienia pokojowego pomiędzy Rosją a Ukrainą. Rozmowy w tej sprawie wstrzymano na przełomie lutego i marca br., po wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem.

Obecnie Kijów zmaga się z nieustanną falą rosyjskich ataków z użyciem dronów odrzutowych. Piątek był dziewiątym dniem takich nalotów z rzędu.

Sekretarz generalny NATO poinformowany

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał już z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem o wizycie w Moskwie i Kijowie wysłanników prezydenta USA.

„Poinformowałem go o sytuacji związanej z rosyjskimi atakami, naszych potrzebach obronnych oraz przygotowaniach do spotkań z wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mark i ja tak samo postrzegamy potrzebę postępu w dyplomacji, a spotkania, które odbędą się w najbliższych dniach, mogą okazać się pożyteczne” - oświadczył Zełenski w serwisie Telegram.

Wyjaśnił, że omówił z Ruttem finansowanie obronności Ukrainy, w tym z inicjatywy PURL. Program PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) umożliwia sojusznikom z NATO finansowanie zakupów amerykańskiej broni dla Ukrainy.

„Po drugie, dziękuję naszym partnerom za uwzględnienie naszej potrzeby uzupełnienia luki w finansowaniu obronności. Pracujemy nad tym. Mark poinformował mnie o swoich rozmowach dotyczących finansowania inicjatywy PURL oraz pocisków do systemów Patriot, których potrzebuje Ukraina” - napisał Zełenski.

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