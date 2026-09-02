Wybuch na dworcu w Augsburgu. Ranni, chaos i całkowite wstrzymanie ruchu pociągów

Eksplozja na peronie

Według informacji agencji dpa, do wybuchu doszło na terenie dworca w godzinach porannych. Początkowo Deutsche Bahn informowała jedynie o wyłączeniu jednego z peronów, jednak sytuacja szybko okazała się poważniejsza. Policja i eksperci ds. materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego natychmiast rozpoczęli działania na miejscu.

W wyniku eksplozji dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Uszkodzone zostały okna budynku, a dostęp do dworca został ograniczony.

Dworzec bez dostępu

W trakcie przeszukania terenu funkcjonariusze natrafili na kolejny podejrzany przedmiot. Policja nie ujawnia, czym może być znaleziona paczka, ale jej obecność spowodowała natychmiastowe rozszerzenie strefy bezpieczeństwa.

Dworzec został całkowicie odgrodzony, a ruch pociągów – wstrzymany. Utrudnienia dotyczą również ruchu drogowego w okolicy, o czym policja poinformowała w serwisie X.

Paraliż komunikacyjny

Deutsche Bahn przekazała, że wszystkie pociągi omijają stację w Augsburgu. Wcześniej planowano jedynie przekierowanie składów z jednego peronu, jednak po znalezieniu podejrzanego obiektu sytuacja zmieniła się diametralnie.

Na miejscu pracują służby kryminalne, saperzy oraz ekipy techniczne. Trwa ustalanie, co dokładnie eksplodowało i czy znaleziony przedmiot stanowi realne zagrożenie.

Co dalej?

Policja apeluje, by nie zbliżać się do dworca. Mieszkańcy Augsburga muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, które mogą potrwać wiele godzin.

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