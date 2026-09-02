We wrześniu nie zapominaj o truskawkach. Wokół krzaczków truskawek rozsyp to. Bez tego truskawki za rok będą małe i marne. Jesienne nawożenie truskawek

Jesienna pielęgnacja truskawek po owocowaniu to fundament dla ich przetrwania zimy i obfitych zbiorów w kolejnym roku.

Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie, szczególnie popiołem drzewnym bogatym w potas i fosfor, wzmocnią krzaczki i zapobiegną chorobom.

Dowiedz się, jak prawidłowo zabezpieczyć swoje truskawki na zimę, by uniknąć strat i cieszyć się rekordowymi plonami wiosną.

Jesienna pielęgnacja truskawek. Nawet po owocowaniu musisz dbać o krzaczki

Mało osób pamięta, że rośliny wymagają pielęgnacji również przekwitnięciu i skończonym owocowaniu. Wiele zabiegów wykonanych właśnie jesienią ma bezpośredni wpływ to jak, rośliny poradzą sobie w trudnych warunkach zimą, a także na wiosenny początek nowego sezonu wegetacji. Rośliny wieloletnie należy we wrześniu regularnie podlewać, a nawet nawozić. Do tej grupy należą również truskawki. Jesienną pielęgnację truskawek należy zacząć od delikatnego przycięcia krzaczków. Należy pozbyć się starych pędów oraz pożółkłych liści. Bardzo ważne jest usunięcie zgniłych części rośliny oraz starych owoców, które spadły na glebę. To właśnie w nich mogą znajdować się zarodniki grzybów, które odpowiadają za niebezpieczne choroby. Jeżeli choroba przedostanie się na zdrowy krzaczek może porazić cała uprawę. Jesienna przycinanie truskawek odmładza krzew i sprawia, że wiosną wytworzy on młode i silne pędy. W efekcie krzak będzie lepiej kwitł i owocował.

Po przycięciu truskawek należy zadbać o podłoże wokół krzaczków. W tym przypadku najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest odchwaszczanie. Najlepiej jest usuwać chwasty ręcznie, gdy stosowanie herbicydów w przypadku truskawek może utrudnić roślinom przygotowania do zimy.

Jesienią nie można zapominać także o regularnym podlewaniu oraz nawożeniu. To, że krzak już nie owocuje nie znaczy, że nie potrzebuje składników odżywczych. Pierwiastki takie jak fosfor czy potas wzmacniają odporność roślin i poprawiają ich wydolność w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Jednym z najprostszych sposobów nawożenia truskawek we wrześniu jest popiół drzewny. Wystarczy, że rozsypiesz czysty popiół drzewny wokół krzaczków. Nie może ona zawierać spalonych resztek farb ani emalii. Popiół drzewny świetnie odżywi truskawki i dostarczy im potrzebnych mikroelementów. Działa on niczym naturalne wapno nawozowe. Jest bogaty w potas, fosfor i magnez, dzięki czemu wzmacnia układ korzeniowy i poprawia ogólny wygląd rośliny. Dodatkowo popiół drzewny nie zawiera azotu i nie będzie sztucznie wydłużać okresu wegetacji truskawek. Jest bezpieczny do stosowania jesienią?

Jak zabezpieczyć truskawki na zimę?

Ostatnim zabiegiem pielęgnacyjnym do wykonania w sezonie jest zabezpieczenie krzaczków na zimę. Czynność tą najlepiej robić późną jesienią na przełomie października oraz listopada. Truskawki powinny zostać przykryte przed zimą. Najlepiej sprawdzi się do tego klasyczna, ogrodnicza agrowłóknina lub zwykła słoma. Najważniejsze, aby krzewy były osłonięte od wiatru i działania silnych mrozów.

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