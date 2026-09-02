Ranking najlepszych miast do życia

Portal Business Insider opublikował w ostatnich dniach wyczekiwany przez wielu ranking najlepszych miast do życia w Polsce 2026. Wiemy już, że zaskoczeniem było podium, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Nowy ranking z zaskoczeniem. Dzięki temu zestawieniu dowiadujemy się także wielu innych, ciekawych informacji na temat wielu miast w Polsce.

W rankingu zestawiono również m.in. średnie miesięczne wynagrodzenia z cenami ofertowymi mieszkań z rynku wtórnego. Dane dotyczą 16 największych polskich miast i pokazują, ile metrów kwadratowych mieszkania można kupić za przeciętną miesięczną pensję. Im wyższy wskaźnik, tym lepsza dostępność własnego mieszkania dla mieszkańców.

Gdzie najbardziej opłaca się kupić mieszkanie?

W rankingu porównano średnie miesięczne wynagrodzenia z cenami ofertowymi mieszkań z rynku wtórnego. Na pierwszym miejscu znalazły się Katowice. Średnie wynagrodzenie pozwala tam na zakup aż 1,2 m kw. mieszkania. Co ciekawe, to jedyne miasto w zestawieniu, w którym wynik przekracza 1 m kw. Dalszą część rankingu znajdziecie w galerii poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ranking miast pod względem dostępności mieszkań

16

Duże miasta nie zawsze wypadają najlepiej

Zestawienie pokazuje, że wysoka pensja nie musi oznaczać łatwego zakupu własnego mieszkania. W największych miastach wynagrodzenia są często wyższe, ale jednocześnie zdecydowanie więcej trzeba zapłacić za każdy metr kwadratowy.

Dobrym przykładem jest Warszawa. Średnie wynagrodzenie przekracza tam 11 tys. zł brutto, jednak ceny mieszkań są na tyle wysokie, że przeciętny mieszkaniec stolicy może kupić za miesięczną pensję zaledwie 0,63 m kw. To najsłabszy wynik w całym zestawieniu.