Liderzy Rosji, Chin, Indii i Iranu skrytykowali ataki USA na Iran

W obradach wzięli udział m.in. przywódcy Chin, Indii, Rosji, Iranu i Turcji: Xi Jinping, Narendra Modi, Władimir Putin, Masud Pezeszkian i Recep Tayyip Erdogan.

W przyjętym na koniec obrad dokumencie potępiono wojnę z Iranem, zaznaczając, że zginęło w niej wielu cywilów, a Iran poniósł znaczne straty gospodarcze. Podkreślono, że ataki na ten kraj „łamią podstawy i normy prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych oraz stwarzają poważne zagrożenie dla światowego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności”.

Skrytykowano też Izrael za ataki na Palestyńczyków, dodając, że konflikt musi zostać rozwiązany nie agresją, ale „kompleksową i sprawiedliwą umową”.

Państwa SzOW zadeklarowały też sprzeciw wobec „jednostronnych środków przymusu”, niezgodnych z zasadami ONZ i Światowej Organizacji Handlu (WTO), które - jak podkreśliły - mają negatywny wpływ na globalną gospodarkę. Nie wymieniono o jakie konkretnie ograniczenia chodzi.

Obecnie Rosja jest objęta wieloma zachodnimi sankcjami w związku z jej agresją na Ukrainę. USA od dekad nakładały wiele ograniczeń na Iran, a w ostatnim czasie wprowadziły nowe, które mają również uderzyć w firmy współpracujące z tym państwem. Chiny i Indie należą do największych partnerów handlowych Iranu.

Podczas dwudniowego szczytu w Biszkeku doszło też do szeregu spotkań bilateralnych. W poniedziałek Putin rozmawiał z Xi. Obaj przywódcy podkreślili wagę współpracy rosyjsko-chińskiej. Według relacji Kremla, podczas rozmowy poruszono temat wojny w Ukrainie, ale nie był to główny przedmiot dyskusji.

Premier Modi powiedział z kolei Putinowi, że Indie wspierają wszelki wysiłki na rzecz zakończenia „niekończącej się” wojny w Ukrainie. Indyjski przywódca tytułował jednocześnie Putina „przyjacielem” i chwalił rozwijające się więzi gospodarcze między oboma państwami.

We wtorek Putin spotkał się z kolei z prezydentem Pezeszkianem, którego zapewnił o solidarności Rosji z „walczącym o swoje prawa Iranem”. Pezeszkian podziękował Putinowi, podkreślając, że oba państwa mogą przeciwstawić się amerykańskiemu „unilateralizmowi”.

Rosyjski przywódca rozmawiał również we wtorek z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Według wcześniejszych zapowiedzi dyskusja miała dotyczyć m.in. współpracy przy budowie w Turcji kolejnych elektrowni atomowych. Obecnie powstaje pierwszy taki obiekt budowany przez rosyjski Rosatom.

Utworzona w 2001 r. SzOW zrzesza 10 państw członkowskich: Indie, Chiny, Pakistan, Rosję, Iran, Uzbekistan, Kazachstan, Tadżykistan, Białoruś i Kirgistan. Dwa państwa mają status obserwatora (Afganistan i Mongolia), a 14 - partnerów.

Choć deklaracja założycielska mówi, że SzOW nie jest sojuszem skierowanym przeciwko innym, Moskwa i Pekin regularnie wykorzystują to forum do promowania wizji „wielobiegunowego świata” i krytyki hegemonii Stanów Zjednoczonych.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że blok pozostaje jednak przy tym niejednorodny. Oprócz rywalizacji gospodarczej Rosji i Chin w Azji Środkowej, skomplikowane są również m.in. relacje Pekinu z Delhi i Islamabadem. Grupa obejmuje ok. 40 proc. ludności świata i jedną czwartą światowego PKB, ale wewnętrzne spory podają w wątpliwość realną siłę tej organizacji.