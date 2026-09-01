Dwaj chłopcy uciekli z Domu Dziecka w Gliwicach! Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Dwaj chłopcy zniknęli z placówki

Jak przekazała gliwicka komenda, chłopcy oddalili się z Domu Dziecka nr 3 w ciągu dnia. O ich zniknięciu poinformowano służby, które natychmiast ruszyły do działania. Nieletni nie wrócili na teren placówki, a ich obecne miejsce pobytu jest nieznane.

Według przekazanych informacji Jakub i Marcin byli ubrani w białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie oraz czarne buty. To charakterystyczny strój, który może pomóc w ich identyfikacji.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania

Funkcjonariusze sprawdzają okolice placówki, pobliskie ulice, przystanki komunikacji miejskiej, sklepy oraz miejsca, w których chłopcy mogli szukać schronienia. Mundurowi nie wykluczają, że nieletni mogli oddalić się dalej, dlatego komunikat o zaginięciu został szeroko rozpowszechniony.

Policja podkreśla, że każda informacja – nawet pozornie błaha – może okazać się kluczowa. W takich przypadkach liczy się czas, a szybka reakcja świadków często decyduje o powodzeniu akcji.

Apel do mieszkańców

Osoby, które widziały chłopców lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat ich miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją. Mundurowi zapewniają, że każda zgłoszona wskazówka zostanie natychmiast sprawdzona.

Sonda Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej? Tak Nie