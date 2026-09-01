Makabra na ogródkach działkowych. Zwyrodnialec odciął głowę kociakowi! Policja szuka sprawcy

Makabryczne znalezisko na działkach

Według relacji opisanej przez gwarek.com.pl, kobieta pracująca na swojej działce natrafiła podczas pielenia na zakopane szczątki. W ziemi znajdowała się odcięta głowa kociaka. Nie wiadomo, gdzie jest reszta ciała ani w jakich okolicznościach doszło do zabicia zwierzęcia.

Na terenie ogródków działkowych żyje wiele bezpańskich kotów, które działkowcy dokarmiają i budują im prowizoryczne schronienia. Tym większy szok wywołało to, co znaleziono w miniony weekend.

„Sprawca nie może czuć się bezkarny” – mówią działkowcy

Jak relacjonuje czytelniczka portalu, działkowcy są oburzeni i przerażeni brutalnością sprawcy.

– Bardzo proszę o nagłośnienie tej sprawy, sprawca nie może czuć się bezkarny – apeluje kobieta cytowana przez lokalny serwis.

Policja prowadzi czynności

O znalezieniu szczątków poinformowano policję. Funkcjonariusze prowadzą czynności sprawdzające, ustalają okoliczności zdarzenia i próbują dotrzeć do osoby odpowiedzialnej za śmierć zwierzęcia. Na razie nie wiadomo, kto dokonał tego bestialskiego czynu.

Co grozi za takie okrucieństwo?

Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi w Polsce do 5 lat więzienia, a w przypadku działania w sposób wyjątkowo brutalny – nawet do 8 lat. To jedno z najpoważniejszych przestępstw przeciwko zwierzętom w polskim prawie.

Aż trudno sobie wyobrazić, kim trzeba być, żeby tak potraktować bezbronne stworzenie. Jakie uczucia trzeba nosić w sobie, by odciąć głowę małemu kotkowi i zakopać ją w ziemi? To czyn, który budzi odrazę, gniew i pytanie, jak daleko może posunąć się człowiek pozbawiony empatii.

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