Zaginął 40-letni Karol z Gorenic. Policja apeluje o pomoc

Spis treści Rysopis 40-letniego Karola Matrasa

Karol Matras wyszedł z domu nad ranem, około godziny 5:00. Ostatnim miejscem, w którym widziano 40-latka, był olkuski dworzec autobusowy. Od tamtej pory nie wiadomo, co dzieje się z mężczyzną.

Rysopis 40-letniego Karola Matrasa

Zaginiony mężczyzna mierzy około 170 centymetrów i wyróżnia się dobrze zbudowaną, atletyczną sylwetką. Jest łysy i nosi długą brodę, ma także niebieskie oczy. W dniu zaginięcia 40-latek założył ciemne spodnie z jeansu oraz ciemną bluzę, pod którą miał t-shirt z wizerunkiem zwierząt leśnych. Wychodząc z domu, zabrał ze sobą charakterystyczny czarny plecak w czaszki.

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Olkuscy stróże prawa proszą o wsparcie w poszukiwaniach. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu losów 40-latka, proszony jest o jak najszybsze przekazanie ich śledczym. W tej sprawie można kontaktować się z oficerem dyżurnym olkuskiej komendy pod numerem telefonu 47 83 25 242 lub wybrać ogólnopolski numer alarmowy 112.

YT SHORT_Zaginięcie Karoliny Wróbel