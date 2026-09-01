USA znów uderza w Iran. Eksplozje w rejonie Ormuz, tankowce zaatakowane

Nowe uderzenia USA: eksplozje w portach i na wyspach

CENTCOM poinformował, że amerykańskie siły zbrojne we wtorek rozpoczęły kolejną serię ataków na cele Gwardii Rewolucyjnej Iranu (IRGC).

Irańskie media donoszą o eksplozjach w portach Bandar Abbas i Sirik, a także na wyspie Keszm. Wszystkie te miejsca leżą w strategicznym rejonie cieśniny Ormuz, przez który przed wojną transportowano jedną piątą światowej ropy i LNG.

Odpowiedź na irańskie działania: Amerykanie reagują na ostrzały

W komunikacie CENTCOM napisano, że ataki USA są odwetem za ostatnie działania IRGC, które miały zagrażać żegludze oraz amerykańskim żołnierzom w regionie.

To kolejna odsłona eskalacji. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pierwszych od końca lipca wzajemnych ostrzałów:

USA uderzyły w wyrzutnie rakietowe na wyspie Larak, oskarżając Iran o przygotowania do minowania cieśniny.

Iran odpowiedział odpaleniem rakiet balistycznych w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.

Atak na tankowce: dwa saudyjskie statki ostrzelane

W poniedziałek późnym wieczorem firmy monitorujące bezpieczeństwo żeglugi poinformowały o atakach na dwa saudyjskie tankowce przepływające przez Ormuz. To kolejny incydent potwierdzający, że szlak jest skrajnie niebezpieczny i w dużej mierze zablokowany.

Wojna trwa: pół roku walk, brak rozmów o rozejmie

Wojna USA i Izraela z Iranem trwa już pół roku. Najbardziej intensywne starcia zakończyły się w kwietniu, ale sporadyczne ostrzały nie ustają.

Waszyngton i Teheran nie prowadzą żadnych rozmów o rozejmie, a konflikt pozostaje nierozstrzygnięty.

Ormuz pod kontrolą? Sprzeczne deklaracje, realne zagrożenie

Obie strony twierdzą, że kontrolują cieśninę Ormuz:

Iran ogłasza, że szlak jest zamknięty, a statki niepodporządkowujące się jego żądaniom są atakowane.

USA zapewniają, że utrzymują wolność żeglugi i będą chronić statki przed irańskimi zagrożeniami.

W praktyce Ormuz pozostaje jednym z najbardziej zapalnych punktów na świecie, a każdy kolejny incydent grozi rozszerzeniem konfliktu.

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