Niemieckie media piszą o próbie zamachu. Celem miała być wielka elektrownia

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-01 15:40

Przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej Jaenschwalde, znaleziono ładunki wybuchowe - poinformował we wtorek dziennik „Maerkische Allgemeine Zeitung” (MAZ). Zagrożenia dla ludności nie ma, na miejscu pracują saperzy.

Niemieckie media piszą o próbie zamachu. Celem miała być wielka elektrownia
Autor: Csikiphoto/ Shutterstock
  • Ładunki wybuchowe znaleziono przy stacji transformatorowej w Brandenburgii.
  • Według „MAZ” na miejscu odkryto kilka wyrzutni rakiet domowej konstrukcji.
  • Celem ataku mogło być wywołanie rozległej awarii zasilania elektrowni Jänschwalde.
  • Obiekt znajduje się około 20 km od granicy z Polską.
  • Ładunki zostały zneutralizowane, a ludności nie grozi niebezpieczeństwo.
  • Śledztwo przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii.

Według gazety, która rozmawiała ze źródłami w kręgach bezpieczeństwa, policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

„MAZ” wskazała, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz. Domniemanym celem miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde. Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jaenschwalde. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółow. Śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

W stacji transformatorowej Preilack w powiecie Spree-Neisse, nieopodal granicy Brandenburgii z Saksonią i około 20 km od granicy z Polską, rozdzielany jest ponadregionalnie i regionalnie prąd wytwarzany w elektrowni Jannschwalde. Elektrownia powstała w latach 1976–1989 jako ostatnia nowo budowana elektrownia w NRD.

Czytaj też: Niemcy masowo wykupują polskie mieszkania. "Nowy raj dla inwestorów"

Jannschwalde, położona nieopodal Chociebuża, jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Z pierwotnych sześciu bloków pracują już tylko dwa lub trzy, ale nadal odpowiadają za dużą część zasilania w regionie. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.

GEN. ANDRZEJCZAK I DR DĘBSKI: ŚMIERTELNIE GROŹNA ROSJA, NIEPEWNE NIEMCY.
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEMCY