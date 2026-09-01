Niemieckie media piszą o próbie zamachu. Celem miała być wielka elektrownia

Ładunki wybuchowe znaleziono przy stacji transformatorowej w Brandenburgii.

Według „MAZ” na miejscu odkryto kilka wyrzutni rakiet domowej konstrukcji.

Celem ataku mogło być wywołanie rozległej awarii zasilania elektrowni Jänschwalde.

Obiekt znajduje się około 20 km od granicy z Polską.

Ładunki zostały zneutralizowane, a ludności nie grozi niebezpieczeństwo.

Śledztwo przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii.

Według gazety, która rozmawiała ze źródłami w kręgach bezpieczeństwa, policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

„MAZ” wskazała, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz. Domniemanym celem miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde. Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię Jaenschwalde. Policja nie podaje na razie dalszych szczegółow. Śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

W stacji transformatorowej Preilack w powiecie Spree-Neisse, nieopodal granicy Brandenburgii z Saksonią i około 20 km od granicy z Polską, rozdzielany jest ponadregionalnie i regionalnie prąd wytwarzany w elektrowni Jannschwalde. Elektrownia powstała w latach 1976–1989 jako ostatnia nowo budowana elektrownia w NRD.

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Jannschwalde, położona nieopodal Chociebuża, jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Z pierwotnych sześciu bloków pracują już tylko dwa lub trzy, ale nadal odpowiadają za dużą część zasilania w regionie. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.