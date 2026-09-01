Martwa dziewczynka znaleziona w domu o 5:58. Siedem osób aresztowanych. "To noworodek"

Wstrząsające odkrycie w Wielkiej Brytanii: policja znalazła martwą noworodkę, której życia nie zdołali uratować ratownicy.

W tej tajemniczej sprawie aresztowano aż siedem osób, którym postawiono zarzut morderstwa, co budzi pytania o skalę tragedii.

Co doprowadziło do tej niewyobrażalnej tragedii i jakie informacje mogą pomóc śledczym w rozwikłaniu tej makabrycznej zagadki?

Maleńka dziewczynka nie żyje. Siedem osób usłyszało zarzuty

Funkcjonariusze i ratownicy, którzy w niedzielny poranek przyjechali do domu przy Holywell Heights, po przeszukaniu posesji znaleźli noworodka, który nie dawał oznak życia. "Pomimo wszelkich starań ratowników medycznych, dziecko zmarło" - podaje serwis Manchester Evening News. Tragedia jest bardzo tajemnicza. Wiadomo, że zmarłe dziecko to dziewczynka, która najprawdopodobniej miała zaledwie parę dni. Wiadomo także, że do sprawy zatrzymano aż siedem osób. Wszystkie usłyszały zarzut morderstwa, wszystkie przebywają w areszcie. Miejsce zbrodni przeczesywali technicy kryminalistyki.

Siedem osób zamordowało noworodka? Horror w Wielkiej Brytanii

Starsza oficer śledcza, główna inspektor Emma Knight, powiedziała w rozmowie z mediami: "Jesteśmy świadomi, że informacje o tym zdarzeniu będą bardzo niepokojące i chcę zapewnić lokalne społeczności, że zespół detektywów i funkcjonariuszy ciężko pracuje, aby dowiedzieć się, co dokładnie stało się z dziewczynką, która nie żyje. Nasze śledztwo jest na wczesnym etapie i chcielibyśmy zaapelować, by ludzie nie spekulowali na temat tej tragedii".

Jednocześnie śledczy zaapelowali, by każda osoba posiadająca jakiekolwiek informacje, które mogłyby pomóc w śledztwie, proszona jest o kontakt z policją online lub telefonicznie.