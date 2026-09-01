Szok w bydgoskim muzeum! Dyrektor z zarzutem wobec nieletniej. Jest akt oskarżenia

Marek Z., były już dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, stanął przed poważnymi zarzutami. Jak ustalił „Fakt”, mężczyzna był podejrzany o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu 2025 roku podczas Łabiszyńskich Spotkań z Historią.

Informacje o sprawie potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy.

Wskazana osoba występowała jako podejrzany w sprawie Prokuratury Rejonowej w Szubinie. Zarzut dotyczył czynu, do jakiego miało dojść w czerwcu 2025 r., a mającego polegać na doprowadzeniu nieletniej do innej czynności seksualnej – poinformowała prok. Agnieszka Adamska-Okońska.

Postępowanie przygotowawcze zostało zakończone. 21 marca 2026 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie.

W sprawie nie zapadł dotąd wyrok – dodała prokurator w rozmowie z dziennikarzami.

Jak przekazał „Fakt”, termin rozprawy został wyznaczony na 8 września.

Dyrektor zrezygnował ze stanowiska

Sprawą zainteresowało się również Ministerstwo Obrony Narodowej, któremu podlega Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. „Fakt” zapytał resort m.in. o zgłoszenia dotyczące zachowania dyrektora.

MON przekazało krótki komunikat: „Wymieniona w pytaniu osoba złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora muzeum. Została ona przyjęta”.

Z informacji „Faktu” wynika, że jeszcze w ubiegłym tygodniu Marek Z. pojawiał się w pracy. Oznacza to, że mimo skierowania aktu oskarżenia do sądu w marcu nadal pełnił funkcję dyrektora muzeum.

Obecnie przebywa na planowanym urlopie. Jak ustalił dziennik, do muzeum nie wpłynęło jeszcze oficjalne pismo dotyczące zmian na stanowisku.

Nadal figuruje jako dyrektor muzeum

Marek Z. został dyrektorem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy 15 stycznia 2026 roku. Na stronie internetowej placówki nadal widnieje jako dyrektor.

„Fakt” próbował skontaktować się z Markiem Z., dzwoniąc pod numer telefonu wskazany na stronie muzeum jako numer dyrektora. Nikt nie odebrał.

Sprawa będzie teraz rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Szubinie. Do czasu wydania prawomocnego wyroku Marek Z. korzysta z domniemania niewinności.