Powrót do szkoły na wesoło! Te memy rozbawią każdego ucznia [1.09.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-01 7:31

Pierwszy dzień szkoły 2026. 1 września, jak co roku, oznacza koniec wakacyjnej beztroski i powrót uczniów do szkolnych ławek. Nie jest tajemnicą, że to data budząca skrajne emocje – dla jednych ekscytacja związana z nowym rokiem szkolnym i spotkaniem z kolegami, dla innych smutek po zakończonych wakacjach. Internet jak zawsze znalazł na to idealny komentarz. W sieci zaroiło się od memów, które najlepiej oddają nastroje uczniów w pierwszym dniu szkoły. Zobaczcie najśmieszniejsze memy na 1 września!

Powrót do szkoły 1 września to zawsze temat numer jeden w internecie. Jedni uczniowie wspominają jeszcze wakacyjne wyjazdy, inni z niedowierzaniem patrzą na budzik, który znów zadzwonił o wczesnej godzinie. To właśnie te codzienne emocje stały się inspiracją dla twórców memów. W sieci można znaleźć obrazki pokazujące niechęć do porannego wstawania, żarty z ciężkich plecaków czy ironiczne komentarze na temat nauczycieli i sprawdzianów. Internauci doskonale wiedzą, że takie żarty najlepiej oddają atmosferę 1 września – dnia, który dla uczniów bywa jednym z najmniej wyczekiwanych w roku.

Mem z uśmiechniętą nauczycielką na tle mapy świata i napisem o kartkówce. Memy o szkole znajdziesz na SE.
Galeria zdjęć 17

Niektórzy z humorem porównują pierwszy dzień szkoły do poniedziałku razy dziesięć – nagłe wyrwanie z wakacyjnej wolności i powrót do obowiązków. Inne memy pokazują kontrast między nauczycielami pełnymi energii a uczniami, którzy jeszcze myślami są na plaży. Popularnością cieszą się także żarty z rodziców, którzy odetchnęli z ulgą, bo dzieci znów spędzają czas w szkole.

Co ciekawe, memy o rozpoczęciu roku szkolnego nie bawią tylko uczniów. Wielu dorosłych przyznaje w komentarzach, że oglądając je, wraca wspomnieniami do własnych pierwszych dni września. To dowód na to, że memy stały się częścią szkolnej tradycji i sposobem na oswajanie stresu związanego z końcem wakacji.

 Choć uczniowie niechętnie żegnają lato, internet przypomina, że szkoła to nie tylko obowiązki, ale i miejsce spotkań z rówieśnikami, okazja do zabawy i wspólnych przeżyć. Dzięki memom pierwszy dzień szkoły nabiera lżejszego charakteru – bo przecież śmiech pomaga przetrwać nawet najtrudniejszy poranek.

Zakaz telefonów w szkołach od 1 września
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