QUIZ. Wyjątkowo wtorkowy test z wiedzy ogólnej. Na 1 września konwencja szkolna!

Przygotujcie się na nietypową dawkę intelektualnej rozrywki! Mimo że to wtorek, a nie nasz tradycyjny dzień na quizy, dziś robimy wyjątek, by uczcić pewną ważną datę. Już dziś dzwonek znów zabrzmi w szkołach całej Polski, zwiastując początek nowego roku szkolnego. Z tej okazji zapraszamy Was do specjalnego testu wiedzy ogólnej, który zabierze Was w sentymentalną podróż do szkolnych lat. Sprawdźcie, ile pamiętacie z lekcji historii, geografii czy języka polskiego i przekonajcie się, czy nadal zasługujecie na piątkę z plusem!

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