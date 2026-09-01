Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Wyjątkowo wtorkowy test z wiedzy ogólnej. Na 1 września konwencja szkolna!
2026-09-01 4:00
Przygotujcie się na nietypową dawkę intelektualnej rozrywki! Mimo że to wtorek, a nie nasz tradycyjny dzień na quizy, dziś robimy wyjątek, by uczcić pewną ważną datę. Już dziś dzwonek znów zabrzmi w szkołach całej Polski, zwiastując początek nowego roku szkolnego. Z tej okazji zapraszamy Was do specjalnego testu wiedzy ogólnej, który zabierze Was w sentymentalną podróż do szkolnych lat. Sprawdźcie, ile pamiętacie z lekcji historii, geografii czy języka polskiego i przekonajcie się, czy nadal zasługujecie na piątkę z plusem!