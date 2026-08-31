Koniec taniego paliwa! Kierowcy ruszyli na stacje. W Zakopanem tworzą się długie kolejki

Ostatni dzień tańszego paliwa. Kierowcy ruszyli na stacje

Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje obniżoną, 8-procentową stawkę VAT oraz maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Litr benzyny Pb95 kosztuje maksymalnie 6,64 zł, Pb98 – 7,46 zł, natomiast oleju napędowego – 7,31 zł.

Po południu na zakopiańskich stacjach paliw pojawiły się długie kolejki samochodów. Kierowcy chcieli zatankować przed zakończeniem obniżki i powrotem wyższych cen. Do zwiększonego ruchu przyczynił się również koniec wakacji. Turyści spędzający ostatni dzień urlopu pod Giewontem przygotowywali się do powrotu do domów i przed wyjazdem ruszyli na stacje.

Na największej stacji Orlenu na zakopiańskim Ustupie około godz. 20 pozostały już tylko niewielkie ilości benzyny Pb98 oraz oleju napędowego – przekazał pracownik stacji.

Paliwa zabrakło m.in. na stacji BP w Zakopanem, a w kolejnych punktach zapasy szybko się wyczerpywały. Kierowcy wciąż mogli natomiast tankować LPG.

Od 1 września paliwo podrożeje. Nawet o 90 groszy na litrze

Od wtorku, 1 września, przywrócona zostanie 23-procentowa stawka VAT, co przełoży się na wzrost detalicznych cen paliw objętych pakietem. Analitycy rynku przewidują, że benzyna i olej napędowy mogą podrożeć od 60 do 90 groszy na litrze.

Pierwsza odsłona pakietu CPN została wprowadzona pod koniec marca tego roku. Była odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen ropy związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który rozpoczął się 28 lutego. Program obowiązywał do końca czerwca i zakładał obniżoną stawkę VAT na benzynę oraz olej napędowy, a także ustalenie maksymalnych cen tych paliw na stacjach. W ramach pakietu czasowo zmniejszono również akcyzę na paliwa – rozwiązanie to obowiązywało do połowy czerwca.

Pakiet CPN ponownie zaczął obowiązywać 17 sierpnia. Maksymalną cenę wyliczano na podstawie określonego mechanizmu uwzględniającego średnią hurtową cenę paliw na krajowym rynku, akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową wynoszącą 30 groszy za litr oraz VAT. Za sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu groziła kara sięgająca 1 mln zł.

Według danych Ministerstwa Finansów dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł około 4,7 mld zł. Ponowne wprowadzenie obniżonego VAT na ostatnie dwa tygodnie sierpnia kosztowało budżet państwa około 495 mln zł.

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