15-letni Adam konał samotnie w polu kilkaset metrów od domu. Kierowca po potrąceniu po prostu odjechał

15-letni Adam M. z Zadroża pojechał w piątek (28 sierpnia) na korepetycje z matematyki do Zielonek pod Krakowem. We wtorek, 1 września, miał rozpocząć naukę w liceum w Skale. Chciał dobrze zacząć rok szkolny w nowej szkole i zaprezentować się w niej z jak najlepszej strony.

Adaś przyjechał busem do Zadroża. Wysiadł przy głównej ulicy. Gdy długo nie wracał do domu, tata poszedł go szukać. Wiedział, gdzie go szukać, bo znał lokalizację jego telefonu – opowiada w rozmowie z „Super Expressem” osoba znająca rodzinę potrąconego chłopca.

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Telefon 15-latka logował się pod kościołem i tam też pojechał jego tata. Pod kościołem jednak nikogo nie było. Po chwili lokalizacja pokazała, że jego telefon znajduje się przy ul. Kościelnej. Gdy tata tam pojechał, zobaczył leżącego w polu, nieopodal drogi Adama. Chłopiec był nieprzytomny, a wokół nikogo nie było. Niedaleko leżał but chłopca.

Policjanci rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwania sprawcy wypadku. W niedzielę (30 sierpnia) nad ranem w Olkuszu zatrzymali Konrada K. Wcześniej na posesji jego babci odkryli auto, którym został potrącony Adaś M. W poniedziałek, 31 sierpnia Konrad K. został doprowadzony przed oblicze prokuratora w Olkuszu i usłyszał zarzut z art. 177 § 2 k.k. w związku z art. 178 § 1 k.k.

Prokurator zarzucił mężczyźnie spowodowanie wypadku, w wyniku którego pokrzywdzony doznał ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu, a ponadto, że naruszył umyślnie zasady ruchu drogowego, nienależycie obserwował pobocze i jezdnię i doprowadził do potrącenia pieszego, który szedł poboczem drogi. Prokurator zarzucił podejrzanemu także, że uciekł z miejsca zdarzenia i spożywał alkohol po wypadku, a przed zatrzymaniem i zbadaniem alkomatem, co także jest obecnie karalne – powiedział Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Konrad K. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Twierdził, że jechał prawidłowo, a pieszego po prostu nie zauważył. Twierdził także, że wrócił na miejsce wypadku i powiadomił służby. Prokurator skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.