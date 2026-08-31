Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. Tak oddali hołd bohaterce Powstania Warszawskiego

W poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku, Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską ps. „Pączek”. Uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna była także Honorową Obywatelką Warszawy oraz jedną z najważniejszych strażniczek pamięci o ofiarach wojny.

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Poza oficjalnymi uroczystościami pogrzebowymi na Placu Krasińskich odbyło się również spotkanie pamięci. O godz. 19 mieszkańcy stolicy, przyjaciele i osoby związane z Wandą Traczyk-Stawską zgromadzili się pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, aby wspólnie oddać jej hołd.

Wydarzenie zostało objęte patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, a jego organizatorem była Fundacja Aktywna Demokracja.

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Film o Wandzie Traczyk-Stawskiej

Jednym z najważniejszych punktów wieczoru była projekcja filmu „Wanda. Ostatnia z oddziału”. Dokument opowiada o życiu i wojennych doświadczeniach bohaterki. Przypomina historię młodej sanitariuszki i żołnierki Powstania Warszawskiego, a także jej późniejszą działalność społeczną.

Po wojnie Wanda Traczyk-Stawska przez dziesięciolecia angażowała się w działania na rzecz pamięci o ofiarach wojny, praw człowieka i demokratycznych wartości.

Podczas spotkania uczestnicy mogli również osobiście pożegnać zmarłą. Przy jej fotografii oraz pod pomnikiem Powstania Warszawskiego można było zapalić znicz. Wyłożono także księgę pamiątkową, w której mieszkańcy Warszawy i przyjaciele bohaterki zostawiali wspomnienia, słowa wdzięczności i osobiste refleksje.