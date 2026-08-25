Wielkie święto plonów już za chwilę! Wiemy, gdzie i kiedy odbędą się tegoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego i Archidiecezji Warszawskiej

– Dożynki Województwa Mazowieckiego są świętem, podczas których dziękujemy rolnikom za ich codzienną pracę, wytrwałość i odpowiedzialność. To dzięki ich zaangażowaniu na naszych stołach nie brakuje chleba i produktów najwyższej jakości – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Najpierw wieńce i wielki korowód

Tegoroczne święto odbędzie się w Parku im. Magdaleny Abakanowicz oraz na terenie Centrum Sportu Raszyn. To właśnie tu zaplanowano oficjalną część uroczystości, jak i późniejsze koncerty.

Świętowanie zacznie się już o godz. 9. Wtedy formowany będzie korowód dożynkowy, a jurorzy przyjrzą się wieńcom zgłoszonym do Mazowieckiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. O godz. 10.30 barwny pochód ruszy na miejsce głównych uroczystości. Nie zabraknie ludowych strojów, delegacji z mazowieckich gmin i powiatów oraz misternie przygotowanych wieńców. Pół godziny później, o godz. 11, rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Dożynki Województwa Mazowieckiego i Archidiecezji Warszawskiej

Tak Mazowsze dziękuje za tegoroczne plony

Jednym z najbardziej symbolicznych momentów dożynek będzie tradycyjna ceremonia dzielenia się chlebem. Rozpocznie się o godz. 13.20. Chleb wypieczony z tegorocznego ziarna od pokoleń jest jednym z najważniejszych symboli święta plonów – oznacza zakończenie żniw, dostatek i wdzięczność za pracę rolników.

Następnie przyjdzie czas na nagrody i wyróżnienia. Poznamy m.in. autorów najpiękniejszego wieńca dożynkowego.

– To czas podziękowania rolnikom za ich całoroczny trud, ale też okazja, by spotkać się, pielęgnować zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie i po prostu wspólnie świętować. Zapraszam wszystkich mieszkańców Mazowsza do Raszyna – zachęca Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Wieczorem scenę przejmą gwiazdy

Od godz. 15 rozpoczną się wydarzenia muzyczne. Najpierw na scenie zaprezentują się lokalni artyści z powiatu pruszkowskiego, a wieczorną część programu otworzy Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który wystąpi o godz. 18.

Dwie godziny później przed publicznością pojawi się Natalia Nykiel, a o godz. 21.30 tegoroczne dożynki zakończy tanecznym setem Tribbs.

Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Archidiecezja Warszawska, Powiat Pruszkowski, Gmina Raszyn, Centrum Kultury Raszyn oraz Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.