Nowy przystanek kolejowy w stolicy. Zaskakujące tempo prac i kontrowersje wokół przesiadek

Start budowy przystanku Warszawa Ulrychów

Spółka Polskie Linie Kolejowe S.A. w mediach społecznościowych przekazała najnowsze doniesienia dotyczące kolejnej stacji na mapie stolicy. W poniedziałek, 24 sierpnia ogłoszono, że teren pod budowę przystanku Warszawa Ulrychów został oficjalnie przekazany wykonawcy, którym jest przedsiębiorstwo Trakcja.

Na placu budowy wystartowały już wstępne działania, obejmujące zabezpieczenie obszaru robót oraz zaplanowanie całego procesu inwestycyjnego.

Nowoczesny obiekt zlokalizowany będzie na granicy dwóch dzielnic: Woli i Bemowa, bezpośrednio pod wiaduktem ulicy Górczewskiej. Dodatkowym atutem lokalizacji jest bezpośrednie sąsiedztwo chętnie odwiedzanej galerii handlowej Wola Park.

Infrastruktura i wyzwania przy stacji Warszawa Ulrychów

Projekt zakłada nie tylko wzniesienie samej stacji, ale także stworzenie niezbędnego otoczenia dla podróżnych. Zaprojektowano dwa funkcjonalne perony z zadaszeniem, miejscami do siedzenia i nowoczesnymi tablicami informacyjnymi, a także windami i schodami, co zagwarantuje swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnościami.

Prace obejmą również szeroko pojętą modernizację torowiska, wliczając w to wymianę rozjazdów, przebudowę sieci trakcyjnej oraz unowocześnienie systemów sterowania ruchem.

Przedstawiciele PLK S.A. deklarują, że nowy punkt umożliwi podróżnym "szybkie i komfortowe" przesiadki do podziemnej kolei. Ta kwestia wywołuje jednak dyskusje, ponieważ najbliższe wejście do metra oddalone jest o niespełna pół kilometra od nowej stacji. Pokonanie takiego dystansu z walizkami, szczególnie podczas niesprzyjającej pogody, dalekie jest od powszechnego wyobrażenia o "komfortowej" podróży.

Uwagę zwraca bardzo napięty harmonogram robót – otwarcie stacji zaplanowano już na grudzień bieżącego roku. Wynika to z faktu, że inwestycja jest ściśle powiązana z ambitnymi planami kolejowymi w stolicy. Mowa o gruntownej przebudowie stacji Warszawa Wschodnia, w trakcie której to właśnie Warszawa Ulrychów obsłuży część ruchu pociągów dalekobieżnych, odciążając tym samym główny węzeł.

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