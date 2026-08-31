Atak na pielęgniarkę w warszawskim hospicjum! Agresorka biła ją i kopała

Poprosiła ją o opuszczenie hospicjum. Wtedy sytuacja wymknęła się spod kontroli

Jak wynika z materiałów zgromadzonych w sprawie, podczas obchodu jedna z pielęgniarek zauważyła kobietę przebywającą w sali swojego ojca już po zakończeniu godzin odwiedzin. Pracownica hospicjum poprosiła ją o opuszczenie oddziału.

Początkowo kobieta tłumaczyła, że chce jedynie zostawić ojcu przyniesione rzeczy. Sytuacja szybko zaczęła jednak eskalować. Według relacji pielęgniarki 40-latka nie chciała zastosować się do jej poleceń. W pewnym momencie wyjęła z torebki pojemnik z gazem. Pielęgniarka zareagowała i wytrąciła go z jej ręki.

- Wtedy doszło do szarpaniny. Kobieta miała ruszyć w kierunku pielęgniarki, kilkukrotnie uderzyć ją rękami w ciało oraz kopać. Pracownica hospicjum zaczęła wzywać pomocy i zdołała wyprowadzić kobietę z oddziału. Na miejsce przyszli również inni pracownicy placówki. Ostatecznie odwiedzająca zabrała swoje rzeczy i opuściła hospicjum – informuje asp. szt. Marta Haberska.

Policjanci zatrzymali 40-latkę. Za atak na pielęgniarkę grożą jej 3 lata więzienia

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z mokotowskiej komendy. Policjanci ustalili tożsamość 40-latki oraz miejsce jej pobytu. Następnie pojechali pod wskazany adres, gdzie zatrzymali kobietę.

- Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w związku z wykonywaniem przez nią obowiązków służbowych. Zgodnie z kodeksem za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat – dodaje asp. szt. Marta Haberska.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów.

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