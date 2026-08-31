W tych miastach praca jest na wyciągnięcie ręki. To znane metropolie!

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę? Warszawa na pierwszym miejscu

Portal Business Insider przygotował ranking, dzięki któremu możemy sprawdzić, w których polskich miastach najlepiej się żyje. Pod uwagę wzięto m.in. bezrobocie, wysokość wynagrodzeń, ceny mieszkań, dostęp do lekarzy na NFZ, poziom przestępczości oraz jakość powietrza. W najnowszej edycji przeanalizowano 16 miast wojewódzkich, a szczegóły opisaliśmy tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Nowy ranking z zaskoczeniem.

Jedną z kategorii, która może być szczególnie istotna dla osób planujących przeprowadzkę, jest bezrobocie. Sprawdzamy więc, gdzie znalezienie pracy może być najłatwiejsze.

Gdzie najłatwiej znaleźć pracę? Warszawa na pierwszym miejscu

Na szczycie zestawienia znalazła się Warszawa. Stolica może pochwalić się jednym z najniższych poziomów bezrobocia wśród analizowanych miast – według danych GUS na koniec czerwca wynosiło ono 1,6 proc. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym kraju. To właśnie tutaj swoją siedzibę ma wiele dużych przedsiębiorstw, instytucji oraz firm z sektora usług, finansów, nowych technologii czy handlu. Niski poziom bezrobocia oznacza, że osoby poszukujące zatrudnienia mają stosunkowo szeroki wybór ofert. Pełną listę TOP 10 miast z najniższym bezrobociem znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 miast z najniższym bezrobociem

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Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce potrafi mocno różnić się w zależności od miasta. Są miejsca, w których znalezienie zatrudnienia może być łatwiejsze, a bezrobocie należy do najniższych w kraju. Osoby, które właśnie szukają pracy, mogą również na bieżąco przeglądać dostępne oferty w rządowym serwisie ePraca, gdzie publikowane są ogłoszenia z różnych regionów Polski.

Tu ofert pracy jest od groma. To państwowy "pośredniak"