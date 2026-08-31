Rekrutacja na UAM trwa. Na tych kierunkach nadal są wolne miejsca

UAM rekrutacja 2026. Jest druga tura

Tegoroczna rekrutacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się 1 czerwca, a jej wyniki ogłoszono 20 lipca. Osoby, które jednak wówczas nie zapisały się na studia lub nie dostały się na dany kierunek, nadal mogą próbować swoich sił na innych. Okazuje się bowiem, że obecnie trwa jeszcze druga rekrutacja na UAM.

Rekrutacja na UAM trwa. Na tych kierunkach można jeszcze aplikować

Dla części kierunków po zakończeniu podstawowego naboru uruchomiono dodatkową rekrutację. Aktualna lista dostępna w systemie UAM obejmuje kilkadziesiąt propozycji. Co ważne, dodatkowy nabór nie dotyczy wyłącznie jednego rodzaju studiów. Na liście znajdują się przede wszystkim kierunki pierwszego stopnia, ale również wybrane studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Listę kierunków, na które można jeszcze składać papiery zamieszczamy w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Na tych kierunkach można jeszcze aplikować [LISTA]

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UAM Poznań to jedna z najważniejszych uczelni w Polsce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do największych i najbardziej znanych uczelni wyższych w Polsce. Jego historia sięga 1919 roku, kiedy w Poznaniu powstał Uniwersytet Polski, przemianowany później na Uniwersytet Poznański. W 1955 roku uczelnia otrzymała imię Adama Mickiewicza. Dziś UAM kształci studentów na wielu kierunkach reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne, przyrodnicze i ścisłe. Uczelnia prowadzi również działalność naukową i współpracuje z ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.

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