Pożar w wieżowcu. Jedna osoba nie żyje, mieszkańcy musieli uciekać z mieszkań

Dramat o świcie. W wieżowcu wybuchł pożar

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb tuż przed godziną 5. Mieszkańcy alarmowali o gęstych kłębach czarnego dymu wydobywających się z ostatniego piętra oraz silnym zadymieniu na klatce schodowej. W wieżowcu natychmiast wybuchła panika – część osób zaczęła uciekać jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Jedna osoba nie żyje

Gdy na miejsce pożaru dotarły pierwsze zastępy, pożar był już mocno rozwinięty. Ratownicy ruszyli do akcji, próbując dostać się do płonącego mieszkania. W środku dokonali makabrycznego odkrycia – znaleziono częściowo zwęglone zwłoki, najprawdopodobniej kobiety. Jej tożsamość jest ustalana.

W akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Ratownicy pracowali w ekstremalnych warunkach, walcząc z ogniem i zadymieniem, które obejmowało całą klatkę schodową.

Ewakuacja 30 osób

Większość mieszkańców zdołała uciec z budynku samodzielnie. Pozostałym osobom pomogli strażacy, wyprowadzając je w bezpieczne miejsce. Dzięki szybkiej reakcji służb nie doszło do kolejnych ofiar.

Śledczy ustalają przyczyny

Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Trwa ustalanie, jak doszło do pożaru oraz co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu na ostatnim piętrze. Śledczy będą również wyjaśniać, czy w budynku działały wszystkie systemy bezpieczeństwa.

Mógłbyś zostać strażakiem? Przekonaj się! Rozwiąż test Pytanie 1 z 16 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz: piany proszku gaśniczego wody żadnego z wymienionych Następne pytanie