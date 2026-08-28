Nie wytrzymał bez papierosa. Polak „puścił dymka” na pokładzie samolotu z Egiptu! Wpadł w kłopoty

42-latek zapalił papierosa podczas lotu z Egiptu. Na lotnisku czekali strażnicy graniczni

Do zdarzenia doszło 26 sierpnia podczas nocnego lotu z Egiptu do Gdańska. Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, jednym z pasażerów był 42-letni Polak - mieszkaniec Mławy. W trakcie lotu mężczyzna wszedł do toalety, a następnie - wbrew obowiązującemu zakazowi - zapalił papierosa.

Sprawa nie pozostała bez konsekwencji. Po przylocie samolotu do Gdańska wobec 42-latka interweniowali funkcjonariusze Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Gdańsku. Za złamanie przepisów Polak został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

Nie była to jedyna interwencja na gdańskim lotnisku w ostatnich dniach. Zaledwie dzień wcześniej, 25 sierpnia, Straż Graniczna otrzymała zgłoszenie dotyczące pasażera samolotu przylatującego z Albanii.

Pił własny alkohol i był wulgarny wobec załogi. Kolejna interwencja na lotnisku

Tym razem problemy sprawiał 41-letni obywatel Turcji. Według informacji przekazanych Straży Granicznej mężczyzna podczas lotu spożywał własny alkohol, mimo obowiązującego zakazu. Miał również zachowywać się wulgarnie wobec personelu pokładowego.

Po wylądowaniu samolotu do akcji wkroczyli funkcjonariusze Straży Granicznej. Także w tym przypadku interwencja zakończyła się mandatem w wysokości 500 zł.

Jak wynika ze statystyk Morskiego Oddziału Straży Granicznej, od początku roku na gdańskim lotnisku doszło już do kilkudziesięciu interwencji związanych z osobami naruszającymi zasady bezpieczeństwa.

- Od początku tego roku Straż Graniczna przeprowadziła w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy 54 interwencje wobec 58 osób naruszających warunki bezpieczeństwa. Funkcjonariusze ukarali winnych naruszeń prawa 27 mandatami na łączną kwotę 14200 zł, zastosowali poza tym 17 pouczeń – informuje Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

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