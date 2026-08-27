Gwiazda serialu „1670” pochodzi z Gdyni! Dziś zachwyca widzów w hicie Netflixa

3 sezon serialu” 1670”. Obsada, fabuła, premiera

Uwielbiany przez widzów serial komediowy Netflixa powrócił z trzecim sezonem! Tym razem w „1670”, po wydarzeniach związanych z dożynkami, głowa rodziny Adamczewskich musi zmierzyć się z prawdą na temat własnej tożsamości. Jan Paweł chce udowodnić sobie, a przede wszystkim całemu narodowi, że jest prawdziwym homo sarmatus. Próba odzyskania dawnego statusu prowadzi go aż na królewski dwór, gdzie poznaje kulisy wielkiej polityki. Tymczasem świat, który dotąd znał, zaczyna się rozpadać, a nawet w Adamczysze nie może już spokojnie cieszyć się sielanką pańszczyzny.

Akcja serialu rozgrywa się w wiosce Adamczycha. Głównym bohaterem jest Jan Paweł Adamczewski, w którego wciela się Bartłomiej Topa. Głowie szlacheckiej rodziny towarzyszą żona Zofia Adamczewska, grana przez Katarzynę Herman, oraz ich dzieci.

Młodszy syn, katolicki ksiądz - Jakub, którego gra Michał Sikorski, oraz Stanisław – w pierwszym sezonie w tej roli występował Michał Balicki, a od drugiego sezonu zastąpił go Filip Zaręba. Córką Jana Pawła i Zofii jest natomiast Aniela Adamczewska. W młodą szlachciankę wciela się pochodząca z Pomorza polska aktorka teatralna i filmowa Martyna Byczkowska.

Martyna Byczkowska to serialowa Aniela z „1670”. Gdzie grała przed hitem Netflix?

Martyna Byczkowska urodziła się w 1995 roku w Gdyni. Po pewnym czasie wraz z rodzicami przeniosła się do Kartuz, gdzie ukończyła Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Na zajęcia dodatkowe regularnie dojeżdżała jednak do Gdańska, dlatego właśnie w tym mieście spędziła znaczną część dzieciństwa i okresu dorastania. Później przeprowadziła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła naukę w Akademii Teatralnej. Studia na Wydziale Aktorskim ukończyła w 2019 roku. Jeszcze w trakcie nauki rozpoczęła pracę na scenie – w latach 2018–2019 występowała w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy.

Zanim Martyna Byczkowska wcieliła się w Anielę Adamczewską w serialu „1670”, widzowie mogli oglądać ją w innych popularnych produkcjach. W 2020 roku zagrała Kamilę Kopińską w serialu Netflixa „W głębi lasu”, będącym adaptacją powieści Harlana Cobena pod tym samym tytułem. W latach 2021–2024 występowała natomiast w serialu „Skazana”, produkowanym dla Playera i Max. Wcieliła się tam w rolę córki Alicji Mazur – sędzi, która została niesłusznie skazana za morderstwo.

Co ciekawe, Martyna Byczkowska realizuje się nie tylko jako aktorka. W 2026 roku stanęła po drugiej stronie kamery i wyreżyserowała teledysk do utworu „Pray” Alicji Szemplińskiej. Z tą piosenką artystka reprezentowała Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu, gdzie zajęła 12. miejsce.

„1670” stało się wielkim hitem Netflixa

Martyna Byczkowska od 2023 roku wciela się w Anielę Adamczewską w serialu „1670”. Jej bohaterka jest zbuntowaną córką Jana Pawła Adamczewskiego, która wyróżnia się niezwykle postępowymi jak na XVII wiek poglądami. Aniela walczy o prawa kobiet, interesuje się kwestiami klimatycznymi, a przede wszystkim dąży do niezależności i zdobycia wykształcenia. Jej podejście do życia często prowadzi do konfliktów z konserwatywnym otoczeniem, szczególnie z ojcem. Młoda Adamczewska chce studiować, ma własne aspiracje i marzy o życiu wykraczającym poza rzeczywistość szlacheckiego majątku.

Premiera serialu „1670” odbyła się w grudniu 2023 roku. To polska produkcja komediowo-kostiumowa utrzymana w konwencji mockumentu, czyli falsydokumentu, która w satyryczny i prześmiewczy sposób przedstawia życie polskiej szlachty. Serial szybko zdobył ogromną popularność wśród polskich widzów. Pierwszy sezon w ciągu miesiąca od premiery obejrzało 2,7 mln osób w Polsce. Skala sukcesu zaskoczyła nawet samych twórców produkcji. Serial doczekał się kolejnych odsłon. Premiera trzeciego sezonu „1670” miała miejsce 5 sierpnia 2026 roku.

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