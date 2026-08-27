Pogoda dla Gdańska: 28-30 sierpnia

Pogoda w Gdańsku w ostatni weekend sierpnia pokaże dwa różne oblicza. Piątek i niedziela zapowiadają się ciepło, z temperaturą sięgającą nawet 25 stopni Celsjusza. Niestety, środek weekendu okaże się znacznie chłodniejszy i deszczowy, co może wpłynąć na plany wielu mieszkańców. Warto więc śledzić prognozy, ponieważ różnice między poszczególnymi dniami będą naprawdę spore.

Piątek, 28 sierpnia: ciepło, ale wietrznie

Weekend w Gdańsku rozpocznie się bardzo ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 25°C, choć poranek będzie chłodny, z temperaturą minimalną na poziomie około 11 stopni. Mimo wysokiej temperatury na niebie dominować będzie duże zachmurzenie. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Charakterystycznym elementem aury będzie jednak dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością blisko 6 m/s, co może być odczuwalne zwłaszcza na otwartych przestrzeniach.

Sobota, 29 sierpnia: deszczowe załamanie aury

Sobota przyniesie gwałtowną zmianę pogody. Ten dzień będzie najchłodniejszym i najbardziej deszczowym momentem weekendu w Gdańsku. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 19°C, a w nocy utrzyma się na poziomie około 17 stopni. Niebo przez cały dzień pozostanie mocno zachmurzone, a co najważniejsze – prognozowane są intensywne opady deszczu, których suma może przekroczyć 10 mm. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Niedziela, 30 sierpnia: powrót wyższej temperatury

Po deszczowej sobocie, niedziela przyniesie znaczną poprawę pogody. Na termometrach znów zobaczymy wartości zbliżone do piątkowych – maksymalnie około 25°C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie około 16 stopni. Niebo nieco się przejaśni, a zachmurzenie będzie już tylko umiarkowane. Opady deszczu, jeśli w ogóle wystąpią, będą symboliczne i nie powinny zakłócać planów na świeżym powietrzu. Wiatr ponownie nieco przybierze na sile, osiągając średnią prędkość około 4 m/s.

Jaki weekend czeka mieszkańców Gdańska?

Pogoda w Gdańsku będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz głównie w piątek i niedzielę. Mimo że w piątek będzie wietrznie, wysoka temperatura i brak deszczu zachęcają do spacerów. Z kolei sobota to idealny dzień na nadrobienie zaległości w domu, wizytę w kinie czy spotkania w zamkniętych lokalach, ponieważ intensywny deszcz i chłód skutecznie zniechęcą do przebywania na zewnątrz. Niedziela ponownie wynagrodzi kapryśną aurę – to będzie najlepszy moment na dłuższe wyjścia i pełne wykorzystanie końcówki weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather