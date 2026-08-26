Zmiany w rozkładach pociągów PKP. Jesienna korekta skróci podróże

Jesienna korekta rozkładu jazdy PKP od 30 sierpnia

Koniec wakacji przyniesie zmiany na kolei. Jesienna korekta rozkładu PKP Intercity wejdzie w życie w niedzielę, 30 sierpnia. Jej efektem będą nie tylko zmienione godziny czy trasy części składów. Przewoźnik przygotował także nowe połączenia, które mają poprawić możliwości podróżowania między wybranymi regionami kraju.

Jedną z większych nowości pasażerowie odczują od 4 września. Na trasie Poznań – Olsztyn zacznie kursować IC Gopło. Będzie to siódma para połączeń między tymi miastami, a podróż potrwa 3 godziny i 18 minut. Pociąg zatrzyma się m.in. w Gnieźnie, Inowrocławiu, Toruniu, Iławie i Ostródzie. Tego samego dnia wystartuje również nowe połączenie Poznań – Gorzów Wielkopolski. Podróż na całej trasie ma zajmować około 90 minut.

IC Gryf pojedzie dalej. Nowe połączenie ze Szczecina

Zmiany dotyczą także północnej Polski. Od 1 września wydłużona zostanie trasa pociągu IC Gryf. Skład pojedzie ze Szczecina przez m.in. Koszalin, Słupsk, Trójmiasto, Malbork i Elbląg, a następnie przez Szczytno i Pisz do Ełku. Tymczasowo połączenie zostanie wydłużone również do Białegostoku. Istotną nowością będzie Spychowo, w którym po raz pierwszy zatrzyma się pociąg dalekobieżny PKP Intercity.

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Dworzec PKP w Koszalinie. Budynek szpeci miasto [ZDJĘCIA]

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Z Warszawy do Krakowa o ponad pół godziny szybciej

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy pasażerów podróżujących między Warszawą a Krakowem. Kończą się prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 8, dzięki czemu składy, które były kierowane trasami objazdowymi, będą mogły wrócić na podstawową trasę.

Różnica w czasie podróży będzie zauważalna. Obecnie najszybszy przejazd Pendolino z Warszawy do Krakowa trwa 2 godziny i 46 minut. Po zmianie rozkładu ma to być 2 godziny i 15 minut.

Nie wszędzie będzie szybciej. Pojawią się objazdy

Jesienna korekta nie oznacza jednak wyłącznie korzystnych zmian. W niektórych częściach kraju kontynuowane będą prace na infrastrukturze kolejowej, co przełoży się na utrudnienia dla podróżnych.

Od 14 września do 24 października pociągi IC Zamoyski z Kołobrzegu do Lublina, IC Malczewski z Kołobrzegu do Krakowa oraz IC Kossak z Kołobrzegu do Przemyśla będą kursowały objazdem przez Koszalin. W efekcie ich czas przejazdu się wydłuży.

Autobusy zamiast pociągów

Na utrudnienia muszą przygotować się również osoby podróżujące w kierunku Szklarskiej Poręby. Od 31 sierpnia do 24 października prowadzone będą prace modernizacyjne na linii kolejowej nr 311. W tym czasie na odcinku Jelenia Góra – Szklarska Poręba pociągi PKP Intercity zostaną zastąpione autobusami.