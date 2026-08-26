Przebrał się za krowę, żeby ukraść e-papierosy. Musisz zobaczyć ten monitoring!

Złodziej w stroju krowy nagrany przez kamery. Policja z Tennessee szuka sprawców

Chciał ukraść e-papierosy, więc włożył kostium krowy! Do tego zaskakującego zdarzenia doszło w mieście Smyrna w stanie Tennessee. Amerykańscy policjanci udostępnili w sieci nagrania z kamer bezpieczeństwa, licząc na to, że ktoś rozpozna przestępców. Uwagę od razu przykuwa oryginalny ubiór jednego z włamywaczy.

Dziennik „New York Post” poinformował, że cała sytuacja miała miejsce 9 sierpnia w środku nocy, około 2:00. Na nagraniu z monitoringu widać dwie osoby stojące pod sklepem z e-papierosami. Jedna próbuje sforsować wejście. Podejrzany ma na sobie biało-czarny strój krowy i maskę na twarzy. Druga osoba z tego duetu była ubrana po prostu na czarno.

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Dwa podejścia do kradzieży. Złodzieje z e-papierosami wciąż poszukiwani

Za pierwszym razem rabusiom nie udało się wejść do środka. Włamywacz w krowim przebraniu pojawił się jednak w tym samym miejscu dokładnie tydzień później. Zjawił się około 1:00 w nocy, a towarzyszyły mu dwie inne osoby.

Policja informuje, że za drugim razem cała grupa zdołała włamać się do sklepu. Przestępcy zgarnęli produktów do e-papierosów i uciekli. Wydział policji w Smyrnie udostępnił w internecie zdjęcia z kamer, mając nadzieję, że dziwne przebranie pomoże w identyfikacji. Na ten moment jednak sprawcy pozostają nieuchwytni.

Burglar dressed in cow onesie steals vapes from Tennessee smoke shop https://t.co/fckxtHexQF pic.twitter.com/Neupkg3pa5— New York Post (@nypost) August 26, 2026

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