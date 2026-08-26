Padły groźby pod adresem Barrona Trumpa! Irańskie media obiecują miliony za jego śmierć

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-26 10:17

Amerykańska Secret Service podjęła działania w związku z nagraniem wyemitowanym przez irańskie media państwowe. Materiał zawiera bezpośrednie groźby wobec najmłodszego syna Donalda i Melanii Trumpów. Znalazły się w nim m.in. pytania o możliwość zabicia 20-letniego Barrona oraz informacje o rzekomej nagrodzie za jego głowę w wysokości 10 mln dolarów.

Donald Trump, Barron i Melania idą po trawie obok wozu strażackiego. O groźbach wobec Barrona przeczytasz na SE.
Autor: Evan El-Amin/ Shutterstock

Secret Service bada groźby wobec Barrona Trumpa. Irańska telewizja pokazała nagranie

Amerykańskie służby potwierdziły, że znają irańskie nagranie, w którym pojawiły się groźby pod adresem Barrona Trumpa. – Amerykańska Secret Service wie o tym nagraniu i bada wszystko, co może być odebrane jako zagrożenie wobec osób objętych naszą ochroną – przekazał rzecznik służby Nate Herring. Rzecznik nie powiedział, jakie kroki zostały podjęte w tej sprawie. Zaznaczył, że z powodów bezpieczeństwa Secret Service nie ujawnia szczegółów dotyczących oceny zagrożeń wobec osób, które znajdują się pod jej ochroną.

Nagranie zaczyna się od pytania: „Gdzie zabić Barrona Trumpa?”

Materiał pojawił się w miniony weekend w mediach związanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Na początku nagrania pada pytanie: „Gdzie zabić Barrona Trumpa?”. Widać w nim mężczyznę przypominającego syna prezydenta USA oraz miejsca, w których 20-latek może przebywać. Pojawia się także sugestia, że za zabicie Barrona Trumpa wyznaczono nagrodę w wysokości 10 mln dolarów. Biały Dom nie odniósł się dotąd do gróźb wobec syna prezydenta. Nie jest to jednak pierwsza taka sytuacja. Iran już wcześniej kierował groźby wobec Donalda Trumpa oraz członków jego rodziny. W lipcu zagrożenie uznano za na tyle poważne, że prezydent potajemnie opuścił Turcję na pokładzie innego samolotu niż Air Force One. Według mediów Izrael miał wcześniej ostrzec USA przed możliwym irańskim atakiem na prezydencką maszynę.

Kim jest Barron Trump? Jedyny syn Melanii Trump studiuje na NYU

Barron Trump ma 20 lat. Urodził się 20 marca 2006 r. w Nowym Jorku. Jest jedynym dzieckiem Donalda Trumpa i Melanii Trump. Obecnie studiuje na New York University (NYU). Naukę rozpoczął jesienią 2024 r. w Stern School of Business na Manhattanie. Na drugim roku studiów przeniósł się na kampus NYU w Waszyngtonie, znajdujący się niedaleko Białego Domu.

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