Spowiedź przed przyjęciem komunii. Arcybiskup wyjaśnia, kiedy nie jest obowiązkowa

Spowiedź przed komunią. Czy to zawsze konieczność?

Metropolita Lublany, abp Stanisław Zore, w rozmowie z portalem Aleteia przypomina, że wierni wcale nie muszą przystępować do spowiedzi przed każdą mszą, by móc przyjąć Eucharystię. Najistotniejszą kwestią pozostaje to, czy katolik zdaje sobie sprawę z popełnienia jakiegokolwiek grzechu o charakterze ciężkim.

Jeśli wierny ma czyste sumienie w kwestii poważnych przewinień, droga do ołtarza pozostaje dla niego otwarta. Ta zasada obejmuje także te osoby, które dopuściły się jedynie grzechów o charakterze powszednim.

Grzech ciężki a grzechy powszednie. Zrozumienie nauki kościoła

Nauka Kościoła katolickiego stawia wyraźną granicę między przewinieniami najpoważniejszymi a lżejszymi upadkami. To właśnie wiedza o popełnieniu grzechu ciężkiego wymusza na wiernym konieczność uzyskania rozgrzeszenia przed przystąpieniem do sakramentu ołtarza.

Całkowicie inaczej traktowane są grzechy o mniejszym kalibrze. Arcybiskup wyjaśnia, że takie codzienne potknięcia nie wymagają nieustannej obecności w konfesjonale przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Dla wielu praktykujących katolików słowa abp. Zore mogą stanowić pewnego rodzaju odkrycie. Brak niedawnej wizyty w konfesjonale wcale nie przekreśla możliwości przyjęcia Eucharystii ani nie stanowi dodatkowego grzechu. Fundamentalne znaczenie ma tu właściwa ocena własnego sumienia oraz odpowiedź na pytanie o ciężar popełnionych czynów.

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Kiedy sakrament pokuty jest bezwzględnie wymagany przed Eucharystią?

Osoby, które dopuściły się ciężkich przewinień i są tego świadome, muszą postępować zgodnie z inną procedurą. W takich przypadkach wcześniejsza spowiedź oraz uzyskanie rozgrzeszenia to absolutny warunek. Jedynie po odbyciu sakramentu pokuty i pojednaniu ze stwórcą można w pełni godnie przyjąć sakrament komunii.

Jeśli więc ktoś przystępuje do komunii, nie przystępując wcześniej do sakramentu pojednania, nie oznacza, że grzeszy. Kto nie jest świadomy ciężkiego grzechu, może i nawet powinien przystąpić do komunii, ponieważ grzechy powszednie odpuszcza już żal na początku mszy świętej, modlitwa „Panie, nie jestem godzien” przed komunią i sama komunia. Do zdrowego osądu swoich grzechów potrzebna jest jednak dobrze uformowane sumienie. „Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane - wyjaśniał abp Stanisław Zore, metropolita Lublany na portalu pl.aleteia.org.