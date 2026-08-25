Te imiona noszą miliony Polek. Zobacz TOP 5 najpopularniejszych wyborów

Te imiona żeńskie w Polsce są wyjątkowo popularne

W grupie najczęściej nadawanych imion żeńskich w naszym kraju królują zarówno tradycyjne wybory, jak i te, których popularność utrzymuje się na wysokim poziomie od lat. Wiele z nich można spotkać nie tylko u małych dziewczynek. Z uwagi na to, że wybierano je dla kolejnych generacji Polek, dzisiaj liczba kobiet o tych imionach jest naprawdę imponująca.

Zofia, Zuzanna i Maja to najczęstsze wybory rodziców w Polsce

Jak wynika ze statystyk opublikowanych na portalu imio.info.pl, niekwestionowaną liderką wśród imion żeńskich jest Zofia. Obecnie w Polsce nosi je dokładnie 360 466 kobiet. Tuż za nią plasuje się Zuzanna, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się Maja. Poniżej prezentujemy kompletne zestawienie pięciu najpopularniejszych imion wraz z liczbą osób, które je noszą:

Zofia - 360 466

Zuzanna - 231 506

Maja - 188 657

Laura - 82 455

Hanna - 231 647.

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Trendy w wyborze imion zmieniają się z pokolenia na pokolenie

Preferencje dotyczące nadawania imion ulegają ciągłym przemianom. Jeszcze parę dekad temu decydowano się na zupełnie inne warianty niż ma to miejsce dzisiaj. Obecnie obserwujemy wielki powrót klasycznych imion, które dumnie nosiły nasze babcie oraz prababcie.

Równocześnie na topie znajdują się krótkie i proste w brzmieniu imiona, jak chociażby Maja oraz Laura. To doskonały dowód na to, że gusty rodziców są niezwykle płynne i podlegają ciągłym ewolucjom.

Tradycyjne polskie imiona znowu są w modzie

Trendy w nazewnictwie dzieci często wracają do przeszłości. Współcześni rodzice coraz chętniej wybierają imiona, które do niedawna budziły skojarzenia głównie z generacją dziadków i pradziadków. Do łask wracają takie propozycje jak Zofia, Maria, Jan, Ignacy czy Andrzej. Co stoi za tą fascynacją? Jak się okazuje, jest to dla wielu osób idealny sposób na wyrażenie szacunku dla rodzinnych korzeni oraz silnego związku z polską tradycją.