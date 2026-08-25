Te imiona noszą miliony Polek. Zobacz TOP 5 najpopularniejszych wyborów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-25 13:55

W Polsce nie brakuje imion, które od lat królują w rankingach popularności. Mimo zmieniających się trendów, niektóre z nich noszą setki tysięcy, a łącznie nawet miliony kobiet w naszym kraju. Sprawdziliśmy zestawienie pięciu najczęściej spotykanych imion żeńskich.

Uśmiechnięta dziewczynka z długimi, kręconymi włosami na tle morza. O rankingu imion żeńskich przeczytasz na SE.
Autor: magnific/AI/ Freepik.com

Te imiona żeńskie w Polsce są wyjątkowo popularne

W grupie najczęściej nadawanych imion żeńskich w naszym kraju królują zarówno tradycyjne wybory, jak i te, których popularność utrzymuje się na wysokim poziomie od lat. Wiele z nich można spotkać nie tylko u małych dziewczynek. Z uwagi na to, że wybierano je dla kolejnych generacji Polek, dzisiaj liczba kobiet o tych imionach jest naprawdę imponująca.

Polecany artykuł:

Zrobił biznes na systemie kaucyjnym. Odbiera butelki od ludzi i zarabia!

Zofia, Zuzanna i Maja to najczęstsze wybory rodziców w Polsce

Jak wynika ze statystyk opublikowanych na portalu imio.info.pl, niekwestionowaną liderką wśród imion żeńskich jest Zofia. Obecnie w Polsce nosi je dokładnie 360 466 kobiet. Tuż za nią plasuje się Zuzanna, natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się Maja. Poniżej prezentujemy kompletne zestawienie pięciu najpopularniejszych imion wraz z liczbą osób, które je noszą:

  • Zofia - 360 466
  • Zuzanna - 231 506
  • Maja - 188 657
  • Laura - 82 455
  • Hanna - 231 647.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Osoby o tych imionach osiągają sukcesy. TOP 10 imion skazanych na pomyślność [LISTA]

Według współczesnych nastolatków te imiona noszą tylko „starcy ”. Milenialsi mogą się zdziwić
Galeria zdjęć 11

Trendy w wyborze imion zmieniają się z pokolenia na pokolenie

Preferencje dotyczące nadawania imion ulegają ciągłym przemianom. Jeszcze parę dekad temu decydowano się na zupełnie inne warianty niż ma to miejsce dzisiaj. Obecnie obserwujemy wielki powrót klasycznych imion, które dumnie nosiły nasze babcie oraz prababcie.

Równocześnie na topie znajdują się krótkie i proste w brzmieniu imiona, jak chociażby Maja oraz Laura. To doskonały dowód na to, że gusty rodziców są niezwykle płynne i podlegają ciągłym ewolucjom.

Polecany artykuł:

120 metrów wysokości i 6 mln za apartament. Nowy drapacz chmur nad Bałtykiem

Tradycyjne polskie imiona znowu są w modzie

Trendy w nazewnictwie dzieci często wracają do przeszłości. Współcześni rodzice coraz chętniej wybierają imiona, które do niedawna budziły skojarzenia głównie z generacją dziadków i pradziadków. Do łask wracają takie propozycje jak Zofia, Maria, Jan, Ignacy czy Andrzej. Co stoi za tą fascynacją? Jak się okazuje, jest to dla wielu osób idealny sposób na wyrażenie szacunku dla rodzinnych korzeni oraz silnego związku z polską tradycją.

Wiesz wszystko o Solejukowej? Rozpoznaj, czy to prawda czy fałsz o bohaterce serialu "Ranczo"
Pytanie 1 z 10
To prawda czy fałsz? Solejukowa miała na imię Lucyna
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki